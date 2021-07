Fhurer negó ofrecimientos por parte del MV y apuntó a seguir mejorando la situación sanitaria

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Matías Fhurer aseguró que “dará todo” por el Ejecutivo del que forma parte, pero negó haber recibido algún tipo de ofrecimiento para ser candidato a concejal por el Movimiento Vecinal. “He participado de alguna reunión, pero este es un tema partidario. Yo pertenezco al Ejecutivo y seguiré trabajando desde ahí”, sostuvo.

Cambio de fase y turismo en vacaciones

Consultado acerca de un eventual pase a fase 4 para Tres Arroyos, el secretario de Desarrollo Económico advirtió que será recién mañana cuando la Provincia pondere los casos y cantidad de camas ocupadas, y en función de eso se decidirá si se avanza o no. “Las cosas han mejorado mucho, se avanzó en la baja de casos, así que esperamos hasta mañana si se viene el cambio a fase 4 o si seguimos en la 3, que no estaría mal si podemos seguir bajando los casos”. Y respecto de las vacaciones de invierno y el impacto de las medidas sanitarias, Fhurer aseguró que “quienes viajen entre distritos deberán tener el permiso de circulación nacional. No está funcionando el que se usó en vacaciones de verano, pero el otro está perfectamente vigente”.

Cooperativismo

Por otra parte, el funcionario se refirió al encuentro que mantuvo, junto al intendente Carlos Sánchez, con enviados del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social que llegaron a Tres Arroyos para la puesta en marcha de la planta de Cerealcoop. “El INAES está haciendo un trabajo muy importante en el fortalecimiento y la recuperación de cooperativas, muchas de las cuales corrían el riesgo de desaparecer por distintos motivos, entre ellos la falta de dirigentes. Hablamos de cooperativas chicas, de transporte, de construcción, que en muchos casos funcionaban pero terminaban cayendo por falta de dirección. El fundamento inicial para el funcionamiento de las cooperativas es que los socios son los mismos trabajadores, y en este sentido, es muy importante el rol del INAES para acompañarlos en toda la documentación necesaria para su conformación y se han puesto a disposición del Municipio para colaborar en todo lo que esté a su alcance. Y para nosotros son fundamentales estas organizaciones porque dan fuentes de trabajo”, sostuvo Fhurer, al tiempo que destacó la posibilidad de contar con una delegada local del organismo, Adela Cornú.

Vivero

En otro orden de cosas, se refirió a la reunión de la Comisión Asesora de la Estación Forestal de Claromecó, en la que se abordó el reordenamiento del modo de circulación interna, la licitación de fogones y el reacondicionamiento del espacio para el nuevo concesionario, la concesión del predio donde funcionó el proyecto de olivares y la plantación de nuevas especies en todo el Municipio por convenio entre el Vivero y el Centro de Ingenieros. Con respecto a los controles, aseguró que “no tenemos un guardaparques dentro del lugar, ni poder de policía, pero los controles han mejorado mucho. No obstante, por la noche suelen darse cortes de manera clandestina, y de leña verde. Queremos ir avanzando para frenar eso”, concluyó.

