Fhurer: “No hubo una habilitación desde esta dependencia para abrir las calesitas”

20 julio, 2020

El Secretario de Ciencia, Desarrollo y Tecnología, Matías Fhurer, se refirió a la polémica generada alrededor de la habilitación de las calesitas que no pudieron funcionar a partir del fin de semana, luego de un malentendido entre los propietarios de las mismas y el municipio.

“No hubo una habilitación desde esta dependencia. Los calesiteros presentaron ellos mismos el protocolo. Les dije que sería elevado a la provincia y luego revisado por el municipio. Ellos consultaron a algunos concejales y según trascendidos, estos los habilitaron para abrir. Habría que preguntarle a los ediles que autorizaron eso. Nosotros como Ejecutivo tampoco habilitamos eso. Está relacionado a la educación, a los chicos, a la conciencia social, entonces me parece una actitud traída de los pelos, llevar y concentrar chicos en un lugar, si no estamos dictando clases y haciendo actividades de chicos en forma colectiva, por qué hacerlo en una calesita. Hay una falta de diálogo. Los ediles probablemente quieran crear un conflicto”, sostuvo.

En cuanto a la habilitación de ciertas actividades en el Centro de Jubilados local, mencionó el funcionario que en una primera recorrida desde la entidad manifestaron que era necesario habilitar enfermería y podología: “ellos explicaron bien porque necesitaban habilitar eso, se presentó el protocolo, visitamos el lugar, fijamos pautas y así fue que se arrancó con eso. También se presentaron otras actividades”.

Asimismo, indicó que retoman la actividad 5 hoteles en la ciudad: “cada uno firmó su protocolo particular. Esta semana vamos a ir a dar charlas a todos los hoteles para su personal, propuesta que fue hecha por los propios hoteleros”.

