Fhürer: “No podemos generar una ilusión a la gente de promesas que nunca llegan”

6 agosto, 2023

“Hemos desarrollado un proyecto donde en todas las áreas generamos una propuestas, no es una campaña unilateral sino que fue siempre consecuencia de algo; fue una campaña de mucho respeto, respetamos la privacidad de cada hogar, de cada empresa, no hicimos publicaciones sino hicimos como se hacía antes, cara a cara, mirando a los ojos, fundamentalmente pensando que un político debe servir a la sociedad”, dijo Matías Fhürer, precandidato a intendente por La Fuerza del Cambio en la interna de Juntos por el Cambio, en los estudios de LU 24.

“Desarrollamos los proyectos que la gente quiere, la gente está pasando un momento difícil en lo social, seguridad, obra pública, nos interesa la gente de lo que es mi Tres Arroyos, y el aporte hacia mi Provincia, tenemos que tener ese arraigo, hacerlo de una manera seria, decir me puse la camiseta, generamos en todas las áreas municipales algo para poder vivir mejor, tenemos una gran responsabilidad por delante, ha sido esta primera parte de la campaña algo limpio. Siempre hablamos de sumar, ser proactivos, de propuestas, ser coherentes de lo que pensamos y vamos a hacer, no tirar proyectos incumplibles, los que son inconsistentes económicamente, no podemos generar una ilusión a la gente; la gente está cansada de promesas políticas que nunca llegan”, sostuvo.

“Hay cosas que se han cumplido y muy bien; algunas faltan y otras que van a suceder; queremos una ciudad digital, es algo que está pasando en muchísimos municipios: hablamos de facilitar la actividad en general de todas las áreas públicas donde puedan hacerse tareas de forma digital pero ordenada; es una de las propuestas superadoras que tenemos para un estado municipal en Tres Arroyos” manifestó.

“Creemos que es el momento de los debates, del diálogo y de presentarle a la gente por qué queremos gobernar con el equipo de trabajo, creo que uno cuando desanda el camino de la política es ser la máxima autoridad y el máximo empleado del pueblo, creo que uno puede aportar cuando tenemos vocación de servicio, y dan ganas de ejercer esa cosa tan linda que es ser intendente de tu municipio”, afirmó.

“La gente es muy respetuosa, nosotros no invadimos la ciudad, no nos sacamos una foto, pero nos recibieron con los brazos abiertos, son charlas distintas porque te invitan a su hogar, su empresa, a su quehacer diario, donde la gente se expresa de otra manera, no lo vive desde la naturalización, sino como un dialogo sincero”, dijo Fhürer.

“Creo que la sociedad avanza, crece, hay gente nueva, con cosas superadoras, permitir que las nuevas generaciones avancen en el gobierno de los estados: cuando uno habla de modernización, habla de eso, más allá de ir a patear los escritorios, las puertas, y si es necesario ir a patear puertas y escritorios, ahí me van a ver a mí”, expresó.

“Nosotros no especulamos hasta último momento si Sánchez se bajaba o se subía; a mí no me iba a temblar el pulso si me tocaba competir con él; nuestra forma de gobernar será con respeto, con vocación de servicio; uno cuando se sube al ring de la arena política, se entrena y se prepara para eso, para conocer a la gente, al empleado municipal, a los sectores de la municipalidad; al haber trabajado con todos estos compañeros va acumulando experiencias para que Tres Arroyos pueda estar mejor”, graficó.

“Nuestros contrincantes son adversarios políticos, no son enemigos; lo repito porque es importante y a la comunidad le digo que hemos desarrollado nuestras propuestas, no ha sido un juego sino todo lo contrario, desandamos un camino largo y nuestro equipo de trabajo está preparado para gobernar en todas las áreas, tengo la gente para gobernar mejor Tres Arroyos; le digo a la gente que vaya a votar, a la juventud sobre todo, es la instancia más importante para marcas los destinos en los próximos cuatro años, que vaya a votar, que confié en alguien, que no sea el menos malo, que conozca los destinos y problemas de Tres Arroyos, administrando de la mejor manera posible”, finalizó.

