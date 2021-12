Fhurer: “¿Quién no quiere ser intendente de su distrito?”

19 diciembre, 2021 Leido: 215

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Matías Fhurer, compartió un balance del 2021 con LU 24, en el que destacó la gestión permanente del Municipio “para que vuelvan en obras a Tres Arroyos los aportes que los vecinos de todos los sectores realizan”, y además dejó varios mensajes políticos: advirtió que “fue una irresponsabilidad dejar al Ejecutivo en plena pandemia con 150 millones de pesos menos de Presupuesto”, se expresó en contra de la reelección indefinida y admitió que “como a cualquiera a quien le apasiona la política”, le gustaría ser intendente de Tres Arroyos.



“Hay que evaluar si la gestión acompaña, si las encuestas dan, si la gente quiere, si te da el piné. Pero es fundamental no ocultar nada en política, no esconder el proyecto de uno, decir la verdad, y por supuesto construir legitimidad en la sociedad”, sostuvo respecto a una eventual candidatura.

El Presupuesto

“Siempre pienso en la herramienta de gestión que es el Presupuesto, lo hice cuando fui concejal y me acusaron de traidor, una palabra que en el justicialismo se usa mucho”, recordó el funcionario, que en disidencia con lo que era su bloque en el Concejo, decidió oportunamente acompañar al oficialismo. Consultado acerca del debate que se produjo el año pasado, y las perspectivas que se abren ante esta nueva discusión de los ingresos y gastos municipales, advirtió que “se puede discutir todo, si corresponde un poco más en salud, o no; pero las personas que dicen ser consecuentes y hablar muy lindo, dejaron al Municipio con 150 millones de pesos menos, en plena pandemia, y no votaron la emergencia. Dejar sin Presupuesto a un municipio, a una gestión, es una irresponsabilidad total. Pero no con las autoridades, sino con la propia gente”.

“Hay que preparar gente, armar equipos”

Sobre el debate en torno a la reelección indefinida, Fhurer advirtió que “a título personal, yo estoy en desacuerdo; entiendo que se puede llegar a una reelección con fundamento, con gestión, pero dos periodos son suficientes para gestionar, demostrar, armar equipos, y si uno tiene la oportunidad de atravesarlos, tiene que preparar gente y políticas para que su distrito pueda seguir por el mismo camino aunque uno no esté. Necesitamos que haya recambio, gente proactiva, nuevas ideas. Y gente a la que le guste la política, que se involucre, no sin antes ordenar su economía y su familia. Porque la gestión exige un gran compromiso: todos lo vemos al intendente, al jefe de gabinete, trabajar todo el día, ir y venir de La Plata, Buenos Aires… La política es estar al servicio de la gente, y como decía mi abuelo, duro con los problemas y suave con las personas”.

El balance del año

Desde el tractor con el que ofició de ‘carrero’ en el campo familiar, donde la cosecha fina está a pleno este domingo, Fhurer destacó la importante inversión que llevará a cabo en Tres Arroyos YPF Agro, que comenzó ya con el movimiento de suelos previo a construir una planta sobre la ruta 3, y aseguró que “si bien fue un año movido, el gobierno municipal del Movimiento Vecinal ha estado a la altura de las circunstancias y más allá de lo que hemos atravesado, se ha hecho mucha gestión en los ministerios, hay obras en ejecución e inversiones”.

Finalmente, aseguró que si bien ha analizado el resultado desfavorable al vecinalismo en las urnas, lo principal “es que las intenciones son buenas, y si los vecinos vieron algo que quizá nosotros no, debemos ser respetuosos. Y seguir gestionando y trabajando por la gente, que es una característica distintiva que este gobierno municipal tiene”.

Volver