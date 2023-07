Fhurer: “Seguimos trabajando como hace un año de cara a las PASO”

1 julio, 2023

Matías Fhurer continúa preparándose de cara a las elecciones PASO que se celebrarán el 13 de agosto. En este marco, el precandidato a intendente de Tres Arroyos por La Fuerza del Cambio dialogó con LU 24 y dijo: “mantenemos la misma intensidad de trabajo con vecinos e instituciones. Seguimos trabajando como hace un año de cara a las elecciones.”

Además, y respecto a una posible presentación de su lista, explicó: “algunos lo han tomado como un foco de lanzamiento, pero para nosotros la presentación de la lista es una continuidad de esta campaña y de lo que venimos haciendo, con mucha seriedad y alegría, por supuesto.”

Y sobre lo que se vienen diciendo por parte de los otros precandidatos, dijo: “cada uno tiene su posición, su convicción y su forma de trabajo, algunas que ya conocemos hace muchos años. También está la nueva política, pero nosotros siempre decimos que la política a nosotros nos va a cambiar, sino que nosotros venimos a cambiar la política desde lo que es nuestro lugar.”

Por otro lado, se refirió a su propuesta en general para estos comicios y remarcó: “hay políticas que con los años no han dado resultados y nosotros vamos por un camino diferente, el de convencer que en Tres Arroyos podemos vivir mejor. Hay cosas que se han hecho bien y otras por mejorar, y estamos convencidos de tener el equipo necesario para gobernar.”

Finalmente, opinó sobre la desestimación de la lista de Roberto Fabiano y concluyó: “la competencia es sana y también que haya otras listas. No tengo nada que opinar de lo que pasó con lo de Fabiano, habría que preguntarles a los que la desestimaron o a la gente que presentó la lista en qué condiciones lo hizo. La gente tendrá que hacer su conclusión de todo esto, no puedo opinar sobre algo en lo que yo en lo personal no participé.”

