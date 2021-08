Fhurer sobre el P.I.T.A: “en la provincia es uno de los que más fuerza está teniendo”

Ante la llegada de autoridades nacionales y provinciales a la ciudad de Tres Arroyos, entre ellos, el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, el Secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Tres Arroyos, Matías Fhurer, comentó en LU24 los detalles de los actos que se llevaran a cabo, y además, dio detalles sobre el crecimiento de la actividad industrial en las últimas décadas en el distrito.

“Para nosotros es muy importante, que después de haber hecho una gestión intensa durante varios meses, llegar a este punto, donde se enumeran las obras, todo el destino del dinero, que es afectado para una determinada obra, la cual evaluada si es necesaria o no y si aumentaría la productividad y si favorecería a las empresas locales” indicó el funcionario municipal, haciendo referencia a los anuncios de los 60 millones de pesos del Aporte No Reembolsable, que significará la instalación del tendido eléctrico en el nuevo loteo del Parque Industrial, como así también, la pavimentación de la Av. Ameghino a partir del nuevo pórtico de acceso.

Asimismo, manifestó “estamos muy contentos por esta llegada de los funcionarios al nivel nacional y provincial, porque es un acompañamiento enorme que el Movimiento Vecinal tendrá en el día de hoy”. En ese sentido, y destacando la importancia de la cual se ha revestido el Parque Industrial local, expresó que “esto es un parque industrial federal, no es de base, que recién arranca, es mitad estatal o municipal, y mitad privado, con ese consorcio que se hace es la principal potencia y fuerza que puede tener hoy un Parque Industrial en el país” y agregó que “en la provincia es uno de lo que más fuerza está teniendo en lo que respecta a cantidad de empresas y cantidad de producción”.

Por otra parte, aseguró que “estamos convencidos de que Tres Arroyos es uno de los puntos neurálgicos de la industria, por eso hemos tomado estos programas de desarrollos de parque industriales y así mejorar la infraestructura, para que se instalen más empresas, para que la logística sea mayor, para que Tres Arroyos siga siendo un Polo Productivo de excelencia, y, lo que es fundamental, generar puestos de trabajo genuinos”.

Crecimiento incesante del P.I.T.A.: “muchas veces hablan desde el desconocimiento”

El Secretario de Desarrollo Económico municipal, sostuvo que “tener una relación directa con los dueños de las empresas no es común”, y reconoció que “cuando algunos hablan y dicen que no tenemos datos estadísticos, muchas veces hablan desde el desconocimiento total de lo que es el PITA, cuando yo no conocía el Parque Industrial realmente hablaba muchas veces de gusto, y me hago cargo de eso, hoy en el ruedo, mirar lo que tenemos dentro de Tres Arroyos, es un placer”.

En lo que respecta a la pujanza, Fhurer, expresó que “si alguno puede analizarlo desde cualquier lugar, por ejemplo: transito, traslado, choferes, empresas de transporte, entrada y salida de mercadería, es algo que no sucede en todos lados, se comparan con otros parques industriales cercanos a los conglomerados, y Tres Arroyos no tiene nada que envidiarle y más con las ampliaciones que estamos teniendo”.

Centro de Capacitación dentro del Parque Industrial

En lo que respecta a la jornada del día de hoy, con la visita de autoridades nacionales y provinciales, explicó que “hoy donde es el acto, es el Nuevo Centro de Capacitación del PITA, que se ha terminado, y en este momento estamos gestionando un ANR, para impulsar todo el equipamiento de todo ese predio, con unos 20 millones de pesos”. En ese sentido, detalló que “rendiremos este ANR de 60 millones de infraestructura y ya estamos solicitando el próximo para incorporar a las mejoras de este centro de capacitación 20 millones más”.

El propósito de este espacio para la formación de personal capacitado, que será posible gracias a un convenio entre CRESTA y la Universidad Tecnológica, es poder darle a las empresa el recurso humano a la altura de las necesidades de la industria y Fhurer sostuvo que “hoy las empresas necesitan mano de obra calificada, robótica, economía del conocimiento, impresoras de 4D específicas”.

Es por ello, que explicó que “hicimos un relevamiento y salieron los temas que las empresas necesitan, trabajamos en conjunto con las empresas y tratamos darle el mejor apoyo técnico y económico, y lo que es más importante, de capacitación”.

Para finalizar, aseguró que “a las 14 horas nos encontraremos en el parque industrial” y agregó que “queremos mostrar lo que hacemos durante todo el año, mostrarle que Tres Arroyos sigue siendo ordenado, que vean la responsabilidad y el dinero que todos los argentinos aportan, se pueden ver en obras”.

