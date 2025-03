Fhurer: “Somos el PRO en Tres Arroyos y no peleamos con ningún peso pluma”

El excandidato a intendente y referente del PRO en Tres Arroyos, por el sector de Patricia Bullrich, Matías Fhurer, analizó la situación política en todos los niveles: local, provincial y nacional, y enfatizó que “las críticas que me han hecho me tienen sin cuidado, no me voy a subir a un ring con un rival de otra categoría”.

En el aspecto formal ante la proximidad de una probable PASO o no en la Provincia y lo que podrá suceder a nivel local, Fhurer explicó que dentro del sector que representa “hemos tenido reuniones para ver que se dice que se hace, organizando y buscando posibles candidatos, no descarto trabajar por el lugar que uno tanto quiere, siguiendo la línea de Patricia Bullrich en conjunto con el gobierno nacional”.

Sobre la suspensión de las PASO que se determinaron a nivel nacional y a las que todavía en la Provincia se espera la ratificación o el rechazo de la Legislatura, acordó con lo propuesto por el gobierno nacional y dijo que “no se puede gastar tanto dinero para hacer una simple encuesta como sucedió en Tres Arroyos”.

“Nosotros somos el PRO”

“Nosotros somos el PRO, yo tengo relación con el PRO a nivel nacional y quien quiera participar de las listas, tiene abiertas las posibilidades; nuestro sector está en muy buena relación con La Libertad Avanza”, afirmó.

“La política consiste en el dialogo bueno, democrático, hemos tenido reuniones en el espacio y hay quienes van, supongo a “chusmear” y a partir de ahí empezar a hablar a espaldas”, definió.

“Subirse al ring, con alguien de tu misma categoría”

“Todo está relacionado con el deporte, y creo que hay que subirse al ring con alguien de tu misma categoría, no podés poner un peso mosca con un peso pesado”, relató y dijo que “si quieren pelearse solos que se peleen, a mí no me van a encontrar ahí; creo que “Toda la política está muy exacerbada; creo que el presidente se exacerba en la forma, incluso en Tres Arroyos también sucede, pero cada uno se organiza como quiere.

La gestión Garate

Sobre la gestión de Pablo Garate dijo que “hay cosas muy bien hechas como las que hizo el vecinalismo, y creo hay cosas que hay que mejorar como el dialogo con el Concejo Deliberante, que tiene que ser más fluido, tiene que tener funcionarios que funcionan, hay lugares que no están cubiertos, no se los ve muy activos a los directores y secretarios; sí veo que hay mucho más personal que en otros gobiernos cuando se le criticó al gobierno anterior por la cantidad de gente que se incorporaba, esas son cosas que hay que mejorar y hay que decirlo”.

“El hospital sigue siendo un desastre, la política al servicio de la salud, salvo a todos los profesionales, médicos, personal de limpieza, de recepción: hablo de la política de salud, que quede claro”, agregó.

“Kicillof hace, da la cara, gestiona, pero hace agua por muchos lados”

“En la Provincia creo que todas las repeticiones de gobierno no son buenas, respeto mucho al Gobernador, porque es un político que hace, da la cara y gestiona, se bancó una pandemia, pero creo que hace agua por muchos lados, está tirando culpas hacia arriba, creo que tiene que mejorar la relación con el presidente; volver a relacionarse de otra manera y no insultar o menospreciar porque la gente está cansada”, sostuvo Fhurer.

“No me voy a subir al ring”

Sobre las acusaciones a declaraciones periodísticas que lo acusaban de ser candidato a intendente por el uso de la lapicera, dijo “me tienen sin cuidado, desconozco y no tengo en cuenta esos dichos, no me voy a subir al ring, si quiere pelearse solo la persona o las personas que se peleen solas: con peso pluma no peleo, que se pelee otro”.

Reuniones con La Libertad Avanza

“Estamos hablando con referentes de La Libertad Avanza, con los militantes, y creo que el concejal Moller tiene independencia política, es su política, pero nosotros tenemos dos concejales, estamos en contacto directo para poder asesorar en diferentes temas y generando acciones como para este año presentar una lista”, definió.

“Juntos por el Cambio está devaluado”

“Juntos por el Cambio como sello político creo que esta en parte devaluado, se lo ve a nivel local, se lo ve a nivel local, porque no se sabe dónde están, si son radicales, si es Lousteau, desconozco, pero el que quiera venir que venga, tiene las puertas abiertas”, explicó.

“Me sumo a la arena política, pero con peso pluma no peleo”

“Yo me sumo a la arena política, a la cual me subiré si están dadas las condiciones, pero no me voy a subir a una interna que no existe, con peso pluma no peleo”, dijo finalmente.

