Fhurer: “Tres Arroyos tiene un gran impulso industrial y productivo”

17 agosto, 2021

Finalizado el encuentro en la Sociedad Italiana, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense Javier Rodríguez, y el secretario de Desarrollo Económico municipal Matías Fhurer, hablaron con la prensa de las medidas que ya se están tomando para el sector rural, todas con una mirada clara que es impulsar la producción y el trabajo en cada distrito.

En este sentido Fhurer manifestó que “hoy tener tres ministro, más el diputado Moreno y por supuesto al presidente del Banco Provincia, no es común en la localidad de Tres Arroyos, y se nota que Tres Arroyos hoy va para adelante, tiene un gran impulso tanto industrial como productivo y como dijo Javier en la charla, se está demostrando lo que se hizo con los 135 municipios, las cosas que se hicieron productivamente hablando, industrialmente hablando, y todos esos programas que estaban en algún lugar y obviamente este gobierno los sacaron a la luz y hoy los estamos poniendo en práctica”.

A su vez el ministro destacó la participación de representantes del entorno rural y fabril locales y autoridades institucionales de otros distritos de la zona: “Es importante el diálogo pero fundamentalmente que ese diálogo se exprese en políticas publicas concretas, que no quede en una cuestión de diálogo y de promesas en el aire sino que eso se vaya plasmando en acciones, en medidas de políticas públicas como las que hoy estuvimos desarrollando y mostrando”.

“Hay un programa a nivel provincial de mejoras de caminos rurales, de inversión en rutas, de financiamiento del sector productivo, tanto desde Bapro como desde líneas específicas del Ministerio de Desarrollo Agrario y que son fundamentales, que no existían, a diciembre de 2019 no había este tipo de políticas, no había nada, y nosotros en este contexto de pandemia sumamente difícil las fuimos generando, y por supuesto, por una decisión del Gobernador Axel Kicillof de impulsar este tipo de acciones y de políticas”, agregó.

Para último Rodríguez valoró que “en un contexto de pandemia se logró superar las distintas dificultades, el tener que circular, los determinados cuidados, y se logró incluso tener un record de producción, hoy cuando hablamos de la campaña, las perspectivas en términos de superficies son buenas, por supuesto que dependen de las condiciones climáticas, yo creo que hay un enorme potencial, es cuestión de trabajarlo, de saber articular el sector público y el sector privado, se requieren acciones, se requieren medidas del sector público, el financiamiento es fundamental para todo lo que tiene ver con la producción agropecuaria en particular, y creo que ahí está la clave de este crecimiento”.

