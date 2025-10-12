(videos y audio)Fiesta de las Colectividades: gran apoyo popular al clásico en El Fanal

La lluvia no fue impedimento para que la comunidad de Tres Arroyos diera el apoyo a la Comisión de Colectividades para que durante el fin de semana la Fiesta que programa la entidad, que va por su 46ª edición en este 2025, tuviera el brillo y la concurrencia necesaria para compensar el esfuerzo organizativo.

El evento, a diferencia de años anteriores inició el sábado por la noche, con la venta de platos típicos, cocina en vivo con Matías Garate y música con DJ Manorro, tango claromequense y el cierre de la mano de los marplatenses de Cumbia Grande.

El domingo la actividad comenzó por la mañana, con la venta y también la posibilidad de consumir platos tradicionales en el lugar, para dar luego inicio a un acto protocolar que recordó el Día de la Diversidad Cultural, y luego presentar a cada una de las escuelas de danzas que tienen las colectividades, que generó el interés de quienes asistieron a El Fanal.

Habló con LU 24 la presidenta de la entidad, Andrea Tolosa Valle, quien expresó: “Estamos muy contentos, la actividad del sábado duró hasta las dos de la mañana con un muy buen marco de público, y hoy la programación también contó con el acompañamiento del público tanto en el almuerzo como en la presentación de las danzas”.

“Tenemos doce colectividades de las cuales diez presentaron sus stands, lo que genera una inversión y requiere una estructura para la elaboración de los platos, en algunos casos, cocinando desde hace dos o tres días antes del evento”.

Tolosa Valle también se refirió a la rifa que puso en curso la entidad a su cargo, “que permite de alguna manera sostener la estructura de esta Fiesta, dos días de mucho trajín y mucha inversión; estamos pensando en cómo hacer para agrandarla siempre con la idea de cambiar de lugar, pero creemos que hasta el momento estamos bien acá en El Fanal”.

Finalmente, agradeció “la difusión y el apoyo de LU 24 durante toda la semana previa, que nos ayuda a llegar a la gente que luego viene a visitar la Fiesta”.

