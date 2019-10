Fiesta del Mate y la Torta Frita: con orgullo por el trabajo conjunto y la pujanza de Copetonas (Videos)

En una jornada de domingo soleada y fresca y frente a un importante marco de público, se concretó el acto oficial de la séptima edición de la Fiesta del Mate y la Torta Frita en Copetonas. En el segundo día de esta animada celebración popular, que esta noche tendrá su cierre espectacular con la alegría musical de Tambó Tambó, el intendente Carlos Sánchez llamó a “seguir adelante porque hay mucho por hacer”, destacando el trabajo conjunto de las entidades copetonenses para la realización de este gran encuentro que coincide con el 107º aniversario de la localidad.



La Banda Militar Puerto Argentino puso el toque ceremonial al acto, que contó con la participación del delegado de la localidad, Mariano Hernández; miembros del gabinete municipal; el presidente del Concejo, Enrique Groenenberg; concejales y otros representantes institucionales.

Berta Rivas: “Estamos orgullosos del lugar en que vivimos”

Berta Rivas, en representación de la organización de la Fiesta, recordó el origen de la celebración en coincidencia con el centenario de Copetonas. “Tenemos la sensación de que nada es imposible sabiéndonos unidos y con metas afines a las que todos apuntamos. Esta fiesta nos une en el trabajo comunitario y se ha convertido en un motor que une a las instituciones y en la felicidad de un pueblo que recibe a todos los que nos quieren visitar. Y el predio muestra el avance que hemos tenido; con nuevo escenario, reubicación del estacionamiento, la llegada del arte”, entre otras mejoras que señaló Rivas, enfatizando “el apoyo del Municipio en el intendente Carlos Sánchez y cada uno de sus colaboradores, además de la labor de nuestro delegado Mariano Hernández –que fue muy aplaudido en este tramo- que ha dado a Copetonas el orden, la prolijidad y la imagen que necesitaba. Gracias Mariano, estamos orgullosos del lugar en que vivimos”.

“Copetonas tiene lo que se merece”, señaló finalmente Rivas, que instó a los vecinos a seguir trabajando juntos.

Mariano Hernández: “el legado de ver cómo se trabaja por un pueblo”

A su turno, Mariano Hernández se mostró conmovido por las palabras de la vecina y aseguró que “se trabajó con entusiasmo pero también con incertidumbre por no saber si iba a funcionar o no la fiesta. Por eso mis palabras son de agradecimiento, este es uno de los pocos momentos que tengo para retribuirles todo lo que hacen. Se vincula mi nombre con la fiesta pero yo soy uno más, apenas privilegiado por la función pública que es la que me permite estar acá arriba”, dijo el delegado. Agradeció al intendente Carlos Sánchez, “con quien compartimos el rubro, hablamos el mismo idioma, y por eso escucho sus consejos, los de una persona de trabajo”. Elogió al jefe de Gabinete Hugo Fernández y al secretario de Hacienda, Federico López Di Fondi, a Héctor Poggi y Alejandro Zubillaga, por los trabajos viales que han aportado soluciones; a Marcelo León, por darle una mano desde lo social a muchos vecinos, que también trabajaron en la fiesta; a Mario Izurieta, por la construcción del escenario y la infraestructura de la celebración; al secretario de Seguridad Claudio Cuesta, y al director de Turismo Juan Moizzi, “que lleva esta fiesta a eventos soñados, algunos de los cuales ni siquiera sabíamos que existían, como la Feria Internacional del Turismo o Caminos y Sabores, donde está presente el cartelito de Copetonas en medio de nombres de provincias y países”. También mencionó al equipo de trabajo de Roberto Pissani, al director de Deportes Guillermo Orsili, a Daniel Civetta, al equipo de prensa municipal con Martina Correa, a Vanesa Borda, al ingeniero Bernabé Mameo por la coordinación eléctrica del predio, sonido y pantallas; al equipo mecánico de Lalo Di Nardo, al delegado de Reta Oscar Toledo.

“Este es el equipo que todos los días me respalda para trabajar. Y mi agradecimiento especial es para la gente de Copetonas, para la empresa que construyó este escenario, a la Cooperativa Eléctrica, al jefe y cuerpo de Bomberos que manejan el estacionamiento, a la doctora Luciana Fuente y al equipo de Salud que dirige la secretaria Isabel Tarchinale, al jefe de Policía Nahuel Mársico; al equipo completo de la delegación, que son mis amigos y todos han dejado muchas horas acá, y a Juan Yema, Gustavo Simani y su panadería que cede junto a su equipo para elaborar las 45.000 tortas fritas que pensamos vender hoy. Y un párrafo aparte para mi amigo Alan Arias, que vino con el proyecto del Encuentro de Escultores y los artistas que convocó, que han hecho algo inédito y un regalo que nos brindan para sumar al patrimonio cultural de Copetonas”, enumeró Mariano Hernández.

También destacó la labor de los alumnos del curso de soldadura del Centro de Formación Profesional por el mástil del predio y los nuevos juegos de la plaza. Y agradeció al director de LU 24, José Luis Basualdo, y a la radio por la transmisión en vivo y la difusión de la Fiesta del Mate y la Torta Frita, además de mencionar el trabajo profesional de Gabriel Macchi en la conducción.

“Los invitamos a disfrutar de esta fiesta en la que trabajamos tanto, restándole tiempo a la familia, pero nuestro mejor legado es que nuestros hijos vean cómo se trabaja y se quiere un pueblo”, finalizó.

Carlos Sánchez: “Sigamos adelante que hay mucho por hacer”

Carlos Sánchez recordó, a su turno, cómo se originó la fiesta y de qué manera creció hasta llegar a este presente. “Recibí a un grupito en el despacho y me pregunté ¿estos locos, qué quieren hacer? De ellos todavía siguen trabajando algunos, pero se han multiplicado los que quieren hacer algo por Copetonas. Por eso hay que agradecerles, por tantas reuniones, hasta altas horas de la noche, para ver cómo hacer avanzar esto. Me enorgullece ver la caravana de autos que llegaban a Copetonas desde Oriente, Dorrego, Tres Arroyos, y darle a Copetonas el ánimo, las ganas, para que sacara adelante esta fiesta. Y son muchas otras las cosas que se pueden hacer: estar juntos, unidos, los más jóvenes con los que tienen experiencia, sin escatimar esfuerzo, horario, trabajo. Por eso soldaban en el taller de Mariano, en el mástil, mientras seguíamos hablando de cómo sumarle más a esto que se hace con tanto trabajo y voluntad”, sostuvo el jefe comunal.

“Trabajo, educación, capacitación, ingenio… No tenemos que esperar que otros nos traigan las cosas, las tenemos que generar nosotros como hizo este delegado Mariano Hernández. Sigamos adelante que hay mucho más por hacer “, finalizó enfáticamente el intendente.

Reconocimiento para Pablo Lebeck

Tras las palabras del mandatario, llegó el momento de la entrega de un reconocimiento para Pablo Lebeck en nombre de las instituciones del pueblo. “Lo recibo con nostalgia y emoción. Llegué a Copetonas en 1954 luego de cumplido el Servicio Militar. En aquel entonces no había secundario, y en 1962 se hizo una cooperadora para lograrlo, lo que finalmente se consiguió en el 63. En 1972 se recibieron los primeros peritos mercantiles, ya con un Instituto Almafuerte consolidado. La educación hace al futuro de todos”, dijo Lebeck.