Fiesta del Trigo: Acto Oficial, entrega de la Espiga de Oro, discursos alusivos e inauguración

10 marzo, 2024

Este domingo se realizó el Acto Oficial en el palco instalado en la Avenida Ituzaingó. Previamente y de manera posterior al Almuerzo Oficial, se entregaron las siguientes distinciones:

Muestra comercial:

Soda y Agua Tres Arroyos Uzcudun MotorStore Biogreen

Muestra industrial:

Buffa Maquinarias Agrícolas Rurales Ceres John Deere Meraki Neumáticos

Premios muestra de trigo:

Campeón Trigo Pan: Néstor Alberto Labiste. Variedad: ACA 602 Subcampeón Trigo Pan: Horacio Arturo Martínez. Variedad: Baguette 111 Campeón Peso Hectolítrico Trigo Pan: Aldo José Etcheto. Variedad: Baguette 802 Campeón Proteínas Trigo Pan: Hugo Cadenas S.A. Variedad: ACA 602 1ª mención trigo pan: Sonia Arias y Juan Eduarzo Baez. Variedad: ACA 802 2ª mención trigo pan: José Ceferino Videla. Variedad: Baguette 802 3ª mención trigo pan: Haraldo Federico Kisbye. Variedad: ACA 602

Peón Rural

Omar Norberto González

Agricultor pionero

Félix Andrés Verjup

Reconocimiento ex empleada Chacra Experimental Integrada Barrow:

Nilda Liliana Wehrhahne

Luego, en el inicio del acto y tras entonarse las estrofas del Himno Nacional Argentino, el intendente Municipal, Pablo Garate tomó la palabra ante los presentes.

Pablo Garate: “Seguiremos trabajando por un Tres Arroyos mejor”

“Esta es una fiesta diferente y nos embarga mucha emoción. Hasta el clima nos está corriendo un poco, pero es la primera vez que nos toca organizar la fiesta de nuestro pueblo y en todo momento preocupamos porque todo salga bien y todos los vecinos de Tres Arroyos puedan disfrutar”, dijo Garate.

Y agradeció: “Quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta fiesta, porque entre todos, en un momento difícil lograron que sea de esta manera. Esta fiesta la encaramos en diciembre con trabajo, humildad y esfuerzo. Es de todos los tresarroyenses y será así si los vecinos sos capaces de cuidarla. Todo salió perfecto y esperemos que la próxima vez siga de esta manera”.

Además, se refirió a la fiesta en general y concluyó: “Fue una fiesta ordenada y con canales de comunicación para que se pueda disfrutar desde la casa. Mañana seguiremos trabajando en todo por un Tres Arroyos mejor”

Javier Rodríguez: “Festejamos el conjunto de las producciones”

El Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, Javier Rodríguez, en sus palabras expresó que “Es una enorme satisfacción estar nuevamente en la Fiesta del Trigo. Festejamos el conjunto de las producciones, no sólo del trigo y felicitamos a Pablo Garate. Quiero destacar también el trabajo permanente que ha hecho Carlos Cuto Moreno y hago extenso el saludo de Axel Kicillof”

Con estas fiestas se construye una ciudad mejor y también una provincia de Buenos Aires. Es muy importante estar presentes para acompañar y decir que pueden contar con nosotros desde la gobernación”

Francisco Di Pane: “Agradezco a quiénes han sido mis mentores”

Francisco Di Pane, especialista en mejoramiento en trigo pan y triticale y uno de los responsables del equipo obtentor de las últimas variedades de trigo de la Chacra Experimental, recibió la Espiga de Oro y brindó sus expresiones.

El galardonado dijo: “Solo tengo palabras de agradecimiento. Siento que el CRIATA son mis padres y me reconocen como parte de ellos. Abrazo a mi familia porque siempre me han apoyado y también a la Chacra Experimental de Barrow por lo que me ha enseñado, y a quiénes han sido mis mentores”.

Toque de Reja

Luego de los discursos, se realizó el tradicional Toque de Reja por parte del Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, para dejar inaugurada la 55ª Edición, y posteriormente, el intendente autorizó el comienzo al desfile.

Volver