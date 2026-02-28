Fiesta del Trigo: Confirman grilla de espectáculos del jueves (audio)

El director de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos, Tomás Paniga, confirmó por LU 24 la grilla de espectáculos de artistas locales que se presentarán el jueves en la 57ª Fiesta Provincial del Trigo, jornada que tendrá como espectáculo central a Viejas Locas por Fachi y Abel.

Asimismo, explicó que la apertura del Juan Pesalaccia será a las 20:30 con el Ballet Oficial.

En este primer día subirán al Escenario Mayor: La Factos, Santino Tolosa, JvnRomán y Skar (Bloque Joven), Danza de Colectividades Extranjeras, El Sable de Simón y Las Rolas.

Entradas: último día para la promo del Banco Provincia

En tanto, Paniga recordó que este sábado es el último día para aprovechar el beneficio del Banco Provincia en la compra de entradas.

La promoción —válida únicamente para compras presenciales— permite abonar en 4 cuotas con 25% de reintegro, con tope de $8.000.

Los tickets pueden adquirirse en el Centro Cultural La Estación, ubicado en Av. Ituzaingó 320, de 17:00 a 21:00.

Salón “Mariquita Sand”

Por otra parte, Paniga destacó que este sábado se definirán los ganadores del 33° Salón Provincial de Artes Visuales “Mariquita Sand”.

El jurado está compuesto por la artista local Ema Pérez y Federico Ruvitueso y Andrés Aizicovich, del Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Pettoruti”. Hay más de 30 obras seleccionadas, correspondientes a las disciplinas “Dibujo y pintura” y “Escultura”.

Finalmente, el funcionario indicó que en el marco de la celebración triguera se llevará a cabo la apertura de la muestra.

