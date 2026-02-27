Fiesta del Trigo: el “chori” más la “Quilmes” ya tienen su precio $ 12.000

27 febrero, 2026

Desde la Comisión Organizadora de la Fiesta Provincial del Trigo informan a la comunidad que, junto a las instituciones adjudicatarias de fogones y kioscos, se han establecido de manera consensuada los precios de alimentos y bebidas que se ofrecerán durante el evento.

Listado de precios acordados:

Comidas

Choripán: $8.000

Sándwich de carne: $18.000

Sándwich de bondiola: $13.000

Kilo de carne: $70.000

Hamburguesa: $6.000

Cono de papas: $5.000

Bebidas sin alcohol

Agua 500 ml: $2.000

Saborizada 500 ml: $3.000

Gaseosa 500 ml: $3.000

Agua 1500 ml: $4.000

Saborizada 1500 ml: $6.000

Gaseosa 1500 ml: $6.000

Bebidas con alcohol

Cerveza lata 473 cc (Quilmes / Brahma): $4.000

Cerveza lata 473 cc (Stella / Andes): $6.000

Cerveza lata 710 cc (Quilmes): $7.000

Los espacios gastronómicos fueron adjudicados mediante licitación a clubes deportivos, instituciones de servicio y establecimientos educativos del distrito. Para muchas de estas entidades, la participación en la Fiesta representa una de las principales oportunidades del año para generar ingresos que luego se traducen en mejoras edilicias, compra de materiales, viajes educativos, equipamiento deportivo y sostenimiento de sus actividades cotidianas.

En un contexto económico complejo, entienden la situación que atraviesan las familias. Por eso los valores fueron conversados y definidos colectivamente, contemplando costos, logística y el objetivo de que las instituciones puedan obtener recursos genuinos a partir del acompañamiento de la comunidad.

Cada compra que se realiza en los fogones y kioscos no sólo forma parte del disfrute de la Fiesta, sino que también significa un aporte directo a entidades tradicionales de nuestra ciudad, que trabajan todo el año por y para Tres Arroyos.

La Fiesta es encuentro, es identidad y es trabajo conjunto. Se invita a la comunidad a acompañar a nuestras instituciones y a vivir una nueva edición de esta celebración que es de todos.

