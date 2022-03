Fiesta del Trigo: El fogón de El Nacional vendió más de 9 mil chorizos y 1000 kilos de carne

14 marzo, 2022 Leido: 30

Roberto Barbosa, quien estuvo a cargo de el fogón de El Nacional en la última edición de la Fiesta del Trigo, habló este lunes con LU 24 y contó cual fue su sensación y adelantó que vendió más de 9 mil chorizos y 1000 kilos de carne. “Creo que bastante bien, un 90% bien. Ahora estamos desarmando, pero después tenemos que mirar los números”, dijo.



“Hay mucha gente que quiso colaborar, por ahora no es que le sobre a la Comisión Directiva, pero no querían hacer del fogón un quiosco por eso se hizo de esta forma, con una licitación”, informó.

Sobre cuanta cantidad de chorizos y carne vendió, Barbosa confirmó que “calculamos que vendimos entre 9 o 12 mil chorizos, por ahí no quería que falte gente para colaborar. Yo ocupe 32 personas pagas, el que quería colaborar lo hacía”, y agregó que “más o menos gastamos entre 5 o 6 millones entre la licitación y todo”.

“Estamos sacando los números, tenemos casi 1 millón de pesos en sueldos. Vendimos entre 800 y 1200 kilos de carne, no la quemamos, la tratamos de cocinar. El fuerte mío es el asador, pero no podía estar en todos lados, por eso contraté gente que supiera de esto, les pedí que la carne este jugosa y bien cocinada por fuera”, comentó.

“Me sobró mucha leña y chorizos. Fuimos con 12 mil kilos de leña y 32 metros media el fogón de los asadores. No es muy difícil de calcular, cada un kilo de carne se necesitan tres kilos de leña”, destacó.

Por último, el experimentado asador confirmó que en un primer momento no pensaba postularse para el primer fogón, sino que “ cuando lo agarró me sorprendo porque yo quería el fogón 4 o 5, a último momento aposté por el primero sin saber porque y lo gané. Yo quería que la institución no quedará mal”.

