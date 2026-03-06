Fiesta del Trigo: El Ministro Javier Rodríguez en la Mesa Redonda

En el marco de la Fiesta Provincial del Trigo, este viernes se desarrollará una actividad institucional en la Sociedad Rural de Tres Arroyos que incluirá la tradicional mesa redonda sobre desarrollo productivo, y una disertación vinculada a la coyuntura económica y al sector agropecuario.

La mesa redonda contará con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, junto a autoridades de la Subsecretaría de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo del Consejo Federal de Inversiones. Durante el encuentro se abordarán temas vinculados al desarrollo económico y productivo, el seguimiento de programas e iniciativas impulsadas en la provincia y la definición de prioridades en materia económica y productiva.

Presentan línea de crédito al sector productivo

En ese marco, además, se presentará una propuesta de línea de crédito destinada al sector productivo local, orientada a acompañar el crecimiento de las actividades económicas y fortalecer las oportunidades de inversión en la región.

Redrado y “Momento económico y situación del sector agropecuario”

El economista Martín Redrado brindará la disertación titulada “Momento económico y situación del sector agropecuario”, en la que analizará la coyuntura actual del país y el presente del sector, incorporando además una mirada estratégica sobre las expectativas y proyecciones de la Argentina hacia el futuro.

“Desde el comienzo de la gestión municipal se promueve la realización de este tipo de encuentros, convocando a profesionales y referentes de renombre que, a través de sus disertaciones y aportes, contribuyan al debate y a la construcción de una mirada productiva para el desarrollo del país”, indican desde la comuna.

