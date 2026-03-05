Fiesta del Trigo: el Municipio cierra las calles aledañas y piden circular con cuidado

5 marzo, 2026

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos informan que se encontrará cerrado el tránsito en el predio de la Fiesta Provincial del Trigo y en las calles aledañas, con motivo del inicio de las actividades programadas.

Se solicita a vecinos y conductores circular con precaución, respetando la señalización, las indicaciones del personal de tránsito, con el fin de garantizar una mejor organización y seguridad para todos los asistentes.

