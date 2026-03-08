Fiesta del Trigo: reconocimiento y premio a los actores vinculados al cereal

8 marzo, 2026 0

Maestra y Peón Rural y Agricultor Pionero

Este domingo, en la jornada de cierre de la Fiesta Provincial del Trigo y tal como estaba estipulado se reconoció a la Maestra Rural, el Peón Rural y el Agricultor Pionero.

Elda Pippig, de Copetonas, recibió su diploma, al igual que José Armando Kyanka y Oscar Erpelding, en los rubros mencionados.

En el acto se puso en valor la trayectoria y el compromiso de trabajadores rurales, productores e instituciones vinculadas al desarrollo agropecuario del distrito.

José Armando Kyanka, expresó: “Siento una gran emoción. Trabajé toda la vida en el campo y lo sigo haciendo, porque mientras pueda lo voy a seguir haciendo.”

Oscar Erpelding, en tanto manifestó: “Es un orgullo para mí. De los 86 años que tengo, 70 los pasé trabajando en el campo, de generación en generación.”

Héctor Poggi también tuvo su premio a la trayectoria en el Ente Vial

Durante el acto también se entregó un reconocimiento especial a Héctor Eduardo Poggi, por su trayectoria y dedicación al frente del Ente Vial, desempeñándose durante años como director y trabajando en el mantenimiento y mejora de los caminos rurales del distrito.

CRIATA Y CHEI Barrow

Se destacó el aporte al desarrollo y la investigación agropecuaria de instituciones fundamentales para la producción local, como el CRIATA (Centro Regional de Ingenieros Agrónomos) y la Chacra Experimental Integrada Barrow, cuyo trabajo resulta clave para el crecimiento del sector.

Concurso muestras de trigo

En el mismo marco otorgaron los premios del concurso de muestras de trigo, las que distinguen la calidad de la producción local, a saber:

Campeón – Granos Vítreos, variedad Buck Perla: Agroveterinaria El Agropecuario S.A.

Campeón – Trigo Fideo, variedad Buck Perla: Néstor y Juan Fernández – Cooperativa Agrícola Ltda. Cascallares.

Subcampeón – Trigo Fideo, variedad Obelix: Enrique Javier Barcellandi.

Campeón – Proteínas Trigo Pan, variedad ACA 502: Néstor y Juan Fernández – Cooperativa Agrícola Ltda. Cascallares.

Campeón – Peso Hectolítrico Trigo Pan, variedad Pehuén: productor Alfredo Horacio Podlesker – Cooperativa Ltda. Micaela Cascallares.

Campeón – Trigo Pan, variedad ACA 602: productor Andrés Aguirre – Cooperativa Agraria de Tres Arroyos Ltda.

Subcampeón – Trigo Pan, variedad Buck Fulgor: productores Pedro Martino e Hijos S.A.A.I.I y C – Cooperativa Agraria de Tres Arroyos Ltda.

Mención – Trigo Pan, variedad Laurel: Carlos Alberto Álvarez – Agroveterinaria El Agropecuario S.A.

Desde la organización del evento se indica que “estos reconocimientos forman parte de una tradición de la fiesta que busca destacar el esfuerzo, la dedicación y la calidad del trabajo de quienes, desde distintos lugares, contribuyen al desarrollo productivo del distrito y mantienen viva la identidad triguera de la región”.

Volver