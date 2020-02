Fiesta del Trigo: reglamentos para participar de los concursos de vidrieras, desfile y carrozas

La Municipalidad de Tres Arroyos pone a consideración de firmas y comercios locales, el reglamento de “Vidrieras Alegóricas” referente a la Fiesta Provincial del Trigo, como así también el reglamento vigente referente al “Concurso de carrozas y el desfile” para quienes deseen participar.



Reglamento Concurso Vidrieras Alegóricas

1 – Podrán participar Bancos, Cooperativas, Sociedades, Empresas y todo comercio en general de la ciudad de Tres Arroyos.

2 – Las inscripciones se reciben en la Secretaría de la Fiesta Provincial del Trigo, sito en Avda. Ituzaingó 210, tel. 432-615, hasta el miércoles 26 de Febrero de 2020, de 9:30 a 12:00 hs. y de 17 a 20:00 hs.

3- Cada comercio inscripto puede participar con una o más vidriera y no se contempla medida alguna.

4 – La ornamentación debe ser alegórica a la Fiesta Provincial del Trigo. El objetivo buscado es VESTIR LA FIESTA DESDE NUESTRAS VIDRIERAS.

5 – Las vidrieras deben estar terminadas indefectiblemente el día 28 de Febrero de 2020.

6 – El jurado evaluará con un puntaje del 1 al 5 tomando los siguientes ítems:

*Creatividad.

* Importancia de la alegoría en el espacio general de la vidriera.

*Compromiso.

*Estética.

*Armonía.

*Trabajo artesanal.

*Iluminación durante la noche. Tomando en cuenta el objetivo principal de vestir la Fiesta desde nuestra vidriera durante el día y la noche. Diferenciando el resultado visual aquellos comercios participantes.

*Cada comercio podrá vestir su vidriera con mercadería propia u otro elemento.

*No incidirá el valor económico de la misma.

7 – El jurado estará compuesto por personas designadas por la Comisión de Vidrieras y su fallo será inapelable.

8 – Se otorgarán 3 premios:

– 1º $12.000.-

– 2º $7.000.-

– 3º $5.000.

9 – Cualquier aspecto o circunstancia no contemplada en el presente, será resuelto con la Subcomisión de Vidrieras Alegóricas.

USTED ENGALANA LA FIESTA Y ATRAE PUBLICO A SU VIDRIERA

Reglamento Concurso de carrozas y desfile

1) El Desfile y Concurso de Carrozas será parte del Acto Central de la 51º Fiesta Provincial del Trigo, que se desarrollará en horas de la tarde del día 8 de Marzo de 2020 a lo largo de Av. Ituzaingó, calle Castelli y Av. del Trabajador.-

2) Podrán participar en el Desfile y Concurso de Carrozas cooperadoras escolares, asociaciones de fomento, entidades deportivas, colectividades extranjeras, organismos oficiales, mutuales, y/o entidades de bien público legalmente constituidas de cualquier índole, siempre y cuando el tema a desarrollar sea expresamente vinculado al agro y a lo que esta fiesta transmite.-

3) No podrá intervenir ningún individuo a título personal, salvo aquellos casos que sean observados como excepcionales por las Autoridades del Desfile.-

4) Queda expresamente prohibido inducir o provocar cualquier tipo acción, estaciones demostrativas o similares, que originen alteraciones al normal desarrollo Desfile en todo su trayecto.-

5)Quedan excluidos de participar del desfile todos aquellos que no representen con su carroza o que no tengan relación con lo alegórico a la 51ª Fiesta Provincial del Trigo, como así también las delegaciones que deseen mostrar sus disciplinas y no representar al hombre de campo y la agricultura de nuestra zona.

6) Participarán por el premio instituido para el Concurso de Carrozas, todas aquellas carrozas cuyo tema sea alegórico o esté relacionado con el agro.-

7) Quedan expresamente excluidas de participar, todas aquellas carrozas que no se encuadren dentro del punto anterior.-

8) No serán admitidos trabajos cuyo tema, presentación, elementos de elaboración, o leyendas atenten contra los principios básicos del ser nacional, el respeto a las personas, instituciones, cultos, buenas costumbres, etc.-

9) El Concurso de Carrozas otorgará los siguientes premios:

1° premio: $20.000.- (pesos veinte mil)

2° premio: $14.000.- (pesos catorce mil)

3° premio: $12.000.- (pesos doce mil)

10) Por el solo hecho de participar del desfile y concurso de carrozas, cada carroza participante recibirá un premio al esfuerzo y la voluntad puesta de manifiesto, de $5.000.-que se hará efectivo luego de saber los ganadores del evento, ya que los mismos no tendrán acceso al premio estimulo por ser ganadores en 1º, 2º y 3º lugar.

11) El jurado del Concurso de Carrozas estará integrado por 3 personas designadas por la Sub Comisión de Desfile, bajo el conocimiento y el aval de la Comisión Ejecutiva de la Fiesta Provincial del Trigo.-

12) Es facultad de este Jurado, con carácter de inapelable, el fallo del Concurso, el derecho de admisión de los concursantes y declarar uno o más premios desiertos.-

13) El Jurado calificará de 1 (uno) a 10 (diez) los siguientes rubros:

•Mensaje hacia el agro: motivo y logro del mismo.

•Originalidad y creatividad en el tema.

•Calidad y cantidad del trabajo que presenta.

14) Los gastos originados por la intervención en el Desfile y Concurso de Carrozas correrán exclusivamente por cuenta de cada uno de los participantes del mismo.-

15) La Comisión Ejecutiva de la Fiesta Provincial del Trigo no será responsable de daños y/o roturas de carrozas, accidentes y/o enfermedades que sufrieren los participantes en el Desfile y Concurso de Carrozas.-

16) Cada inscripto deberá consignar:

• Nombre de la entidad representada.

• Persona/s responsable/s del trabajo o delegación.

• Forma de desplazamiento (auto, tractor, tracción a sangre, etc.).

• Breve reseña de la entidad representada.

ES IMPORTANTE, QUE LA RESEÑA ESTE CON TIEMPO, EN LA SECRETARIA DE LA FIESTA DEL TRIGO, ASI PODEMOS COORDINAR CON LOS CONDUCTORES DEL DESFILE.

17) Las inscripciones se recibirán personalmente en la sede de la Fiesta Provincial del Trigo Av. Ituzaingo 210 de Tres Arroyos, al Tel/Fax (02983) 432615 o al E-mail [email protected] ; [email protected]

18) El cierre de las inscripciones se producirá, indefectiblemente, a las 20.30 Hs. del día 28 de Febrero de 2020.-

19) Las inscripciones que se realicen vía E-mail, deberán enviarse respetando todos y cada uno de los ítem de la planilla de inscripción.-

20) Todos los participantes deberán presentarse a la hora y lugar requerido por la subcomisión para poder armar la formación antes de la iniciación del Desfile, donde recibirán el Número de Orden para su ubicación en la fila del Desfile y Concurso de Carrozas. Este año, se pide que estén UNA HORA ANTES DEL DESFILE, Y NOS CENTRAREMOS EN EL SECTOR DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL COMPRENDIDO ENTRE AV. GUEMES Y CASTELLI. LA ENTRADA DE LAS CARROZAS SERA POR AV. GUEMES (AL LADO DE LA DIRECCIÒN VIAL), DIRIGIENDONOS HACIA EL ESCENARIO.

21) En caso de suspensión por cualquier causa justificada del Desfile y Concurso de Carrozas, los premios serán considerados desiertos y los participantes no tendrán derecho a reclamo alguno.-

22) Cualquier otro aspecto y/o circunstancia no contemplada en el presente Reglamento será resuelto por la Comisión Ejecutiva de la Fiesta Provincial del Trigo, teniendo ésta decisión carácter de inapelable.-

