Fiesta del Trigo: Sánchez descartó enfáticamente que se vaya a cobrar entrada para ingresar

16 marzo, 2022 Leido: 287

El intendente municipal Carlos Sánchez y el presidente de la Fiesta Provincial del Trigo, Francisco Pancho Santarén, efectuaron este miércoles un balance de lo que fue la edición 53 que culminara el domingo último, en el que, enfáticamente, Sánchez negó que se piense cobrar entrada para acceder al evento triguero bonaerense.

Ambos destacaron la importante presencia del público que acompañó durante toda la programación en los cinco días de programación, y Santarén describió lo ocurrido, día por día, destacando la incesante presencia popular tanto en los espectáculos artísticos, el Desfile, y las propuestas del Patio de Tierra, el Patio Cervecero y la Pulpería, así como los buenos resultados que tuvieron quienes explotaron fogones, kioscos, feria de artesanos, vendedores ambulantes y los juegos infantiles.

Fue el intendente Sánchez, quien, incorporado a la rueda de prensa, se encargó de despejar dudas respecto a que la Fiesta se traslade a otro sector, y que se cobre entrada para poder asistir, descartando de plano que ello por el momento suceda, aludiendo a las inversiones realizadas para mejorar el predio, como la mejora de instalaciones eléctricas subterráneas destinadas al Patio de Tierra y el Patio Cervecero.

“En cualquier fiesta regional o provincial cobran para el ingreso al predio, pero en nuestro caso no lo hicimos y no tenemos intenciones de realizarlo, no está en las cuentas, ni en los cálculos nuestros, que la gente no se preocupe”, no está en la voluntad ni del intendente ni del presidente de la Comisión Ejecutiva”, dijo enfáticamente el jefe comunal.

Asimismo, Sánchez no descartó que a futuro, para la edición 54 y ante el requerimiento de los fabricantes de maquinaria agrícola interesados en participar del evento triguero, se pueda expandir la Muestra Industrial, en sectores de la Avenida del Trabajador.

“Siempre tenemos que ver que hacemos para la próxima, para que el año que viene no se cometan errores, son cosas que vamos tratando durante el año, y ver si podemos cumplir con las mismas”, concluyó.

Volver