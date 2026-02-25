Fiesta del Trigo: continúa la venta de entradas para los shows
Este miércoles, el Municipio informó que continúa la venta de entradas para los shows de la Fiesta Provincial del Trigo.
Días y valores
Jueves: Viejas Locas – $10.000
Viernes: “El Indio” Lucio Rojas – $15.000
Sábado: Estelares – $20.000
Domingo: Luck Ra – $40.000
En caso de querer un combo por los cuatro días, el valor es de $65.000.
Se pueden adquirir de manera presencial en Av. Ituzaingó 320 (Lunes a Vieres de 8:00 a 14:00).
Banco Provincia tiene el beneficio de cuatro cuotas con 25% de reintegro (tope $8.000).
Online: tresarroyos.gov.ar/fiesta-del-trigo