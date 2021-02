Fiesta del Trigo: ya se encuentra disponible el reglamento para las “Vidrieras Alegóricas”

La Comisión de la Fiesta del Trigo ha establecido el reglamento que contempla los principales puntos para participar del Concurso de Vidrieras Alegóricas.

Podrán participar bancos, cooperativas, sociedades, empresas y todo comercio en general de la ciudad de Tres Arroyos.

Las inscripciones se reciben en la Secretaría de la Fiesta del Trigo, Av. Ituzaingó 210, hasta el día Viernes 5 de Marzo, en horario de 9.30 a 12.30 hs y de 17.00 a 20.00 hs., o a través del mail [email protected]

Cada comercio inscripto puede participar con una vidriera y no se contemplan medidas algunas.

La ornamentación deber ser “alegórica” a la Fiesta del Trigo, buscando como objetivo “vestir la fiesta desde nuestras vidrieras”.

Las vidrieras deberán estar terminadas indefectiblemente el día Domingo 7 de Marzo.

El jurado pasará a evaluar con un puntaje del 1 al 5, teniendo en cuenta los siguientes ítems: creatividad, importancia de la alegoría en el aspecto general de la vidriera, compromiso, estética, armonía y el trabajo artesanal.

Deberá tenerse en cuenta que la iluminación debe ser hasta las 24 horas en cada noche, diferenciando el resultado visual de aquellos comercios participantes.

Cada comercio podrá vestir su vidriera con mercadería propia u otro elemento.

Toda vidriera que no reúna los requisitos enunciados anteriormente dará derecho al jurado a no ser calificada.

El jurado estará compuesto por personas designadas por la Comisión de Vidrieras y su fallo será inapelable.

Los premios establecidos son: Primero $15.000.-, Segundo $9.000 y Tercero $6.500.-

Cualquier aspecto o circunstancia no contemplada en el presente reglamento será resuelto con la Subcomisión de Vidrieras Alegóricas.

