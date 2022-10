Fiesta en la Sociedad Italiana y nueva planta en Claromecó: los diez años de Futuro SH

17 octubre, 2022

La hormigonera Futuro SH cumplió 10 años en septiembre pasado, y lo festejará con todo: se viene la instalación de una nueva planta, que estará ubicada en el kilómetro 9 de la ruta 73, en el acceso a Claromecó. “Será el ‘hijo’ de Futuro, y proveerá a Claromecó y la zona. En ese lugar funcionaba un horno de ladrillos y tosquera, y allí estaremos ubicados con nuestra planta para atender a la zona del campo, Claromecó y Reta. El 15 de noviembre llega una planta nueva para Tres Arroyos, y llevaremos la que está acá para las nuevas instalaciones; también llega un Scania con trompo de 10 metros para la ciudad, y mandamos otro para allá”, describió la propietaria, Silvina Zijlstra.

“Trabajamos con toda la costa; Marisol, Reta y Claromecó -donde hay mucha obra grande- son las más fuertes para nosotros. Y el viaje tiene dos contras: el hormigón lleva mucho tiempo arriba del camión, por lo que se desmerece; y la vuelta demora tres horas, lo que nos reduce significativamente el movimiento de metros en Tres Arroyos, por lo que económicamente tampoco conviene. Y por supuesto contar con una planta en esa ubicación va a mejorar los costos para los clientes, de hecho hay gente que no usa hormigón elaborado porque no le conviene el flete. Por eso entiendo que vamos a aumentar las ventas, todo lo que tenemos ya más todo lo que la gente no compra porque no le conviene el flete”, explicó. La nueva planta será manejada por su hermano Juan Daniel, y en la de Tres Arroyos se incorporarán nuevos empleados.

Finalmente, anunció que el 25 de noviembre, el décimo aniversario se celebrará con una fiesta en la Sociedad Italiana.

