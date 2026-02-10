Fiesta Provincial del Trigo: donde adquirir las entradas y su precio

La ciudad de Tres Arroyos comienza a vivir la 57º edición de la Fiesta Provincial del Trigo, este año con una destacada grilla de espectáculos musicales en el Escenario Mayor, ubicado en la intersección de Matheu e Ituzaingó.

Desde el Municipio se anunció que la venta de entradas comenzará este viernes, podrán adquirirlas de manera presencial y online, además ya dieron a conocer los valores de cada una de las noches de los espectáculos centrales:

Jueves 5 de marzo: Viejas Locas por Fachi y Abel – Entrada: $10.000

Viernes 6 de marzo: El Indio Lucio Rojas – Entrada: $15.000

Sábado 7 de marzo: Estelares – Entrada: $20.000

Domingo 8 de marzo: Luck Ra – Entrada: $40.000

Se trata de precios accesibles, pensados para que vecinos, vecinas y visitantes puedan disfrutar de una de las fiestas más importantes de la provincia.

La compra de entradas de manera presencial estará disponible a partir del 13 de febrero, en el Centro Cultural La Estación (Ituzaingó 320), de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 horas.

Además, desde el mismo día, a partir de las 8:00 horas, se habilitará la boletería online, permitiendo adquirir las entradas de forma rápida y segura desde cualquier dispositivo.

https://tresarroyos.gov.ar/fiesta-del-trigo

Como es tradición, cada noche, antes de los espectáculos centrales, se presentarán artistas locales, poniendo en valor el talento del distrito y acompañando una celebración que combina identidad, cultura y encuentro.

En los próximos días se dará a conocer la grilla completa de espectáculos. Se invita a la comunidad a estar atenta a las redes sociales oficiales del Municipio de Tres Arroyos, donde se compartirá toda la información actualizada.

La Fiesta Provincial del Trigo vuelve a ser el punto de encuentro para celebrar nuestras raíces, la música y el trabajo que identifica a la región.

