Fiesta Provincial Del Trigo: Lago S.A presente en esta edición (audio)

7 marzo, 2026

Lago S.A participa con su Stand en la 57º edición de la Fiesta Provincial Del Trigo, Guillermo Cianci, Gerente de la concesionaria dijo “como cada año acompañando esta hermosa fiesta”.

“Vinimos con distintas novedades, con un vehículo 100% eléctrico, la Nueva Captiva Hibrida, una S10 que no puede faltar nunca y otros modelos que los invitamos a ver en nuestro puesto”.

“Cada auto eléctrico es llamativo para cualquier ocasión y hemos recibido muchas consultas, por otro lado, tenemos distintos planes de financiación para cada modelo, y armamos una promoción por la Fiesta Del Trigo”, concluyó.

