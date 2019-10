Fiesta Retro para ex alumnos de la Escuela N° 20 de Gonzáles Chaves

La Directora de la Escuela N° 20 de Adolfo Gonzales Chaves, Mónica Heidelman, anunció que el establecimiento realizará este domingo 13, un Fiesta Retro para ex alumnos, en las instalaciones de Jet Disco a beneficio de la cooperadora.



“La escuela está atravesando su centenario y esto es una propuesta que un local de acá nos ofreció, dado que los ex alumnos tienen ganas de revivir aquellos años”, sostuvo.

El evento, “es a beneficio de la cooperadora de la escuela. Hay muchos ex alumnos en la zona y aprovecharán a venir para esa fecha”.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 150 pesos y en la entrada de Jet Disco a 200 pesos.

Agregó que “el lugar estará ambientado con videos de la época”.

Para reservas comunicarse al 2234240120 o por facebook “Centenario EP 20”.

Según se detalló el Acto Protocolar se realizará el próximo 8 de noviembre a las 18 horas y el 9, habrá Pizza –Show, para celebrar.