Fin de semana a pleno vóley en el Polideportivo

10 noviembre, 2023

Este viernes y sábado habrá actividad de vóley en el Polideportivo Municipal, el primer día con una fecha acotada de inferiores mientras que la jornada sabatina será de Primera B.

Inferiores

Este viernes, la Liga Desarrollo de Vóley contará con una jornada reducida ya en su anteúltima fecha de cara a las finales.

En cancha 1 se disputarán los cotejos del Sub-14 femenino desde las 18 con Dorrego vs. CEF Nº38 de Chaves; a las 19, Dorrego vs. Costa Sud Amarillo; y, a las 20, CEF Nº38 vs. Costa Sud Amarillo.

Por esta novena fecha, algunos partidos se disputaron entre semana. Es el caso de CEF Nº4 2-1 Costa Sud Amarillo en Sub-16 femenino y en Sub-18 femenino Boca 2-1 CEF Nº4.

Primera B

El sábado se vivirá otra jornada del Prix de la Primera B de la Liga Municipal de Vóley, con convocatoria en ambas ramas, en las tres canchas del Polideportivo Municipal.

El masculino B se jugará en cancha 3: a las 14 CEF Nº153 de Dorrego vs. Boca; a las 15 CEF Nº153 vs. Claromecó; a las 16 Boca vs. Costa Sud y a las 17 CEF Nº153 vs. Costa Sud; mientras en cancha 2 completan a las 17 Claromecó vs. Boca y a las 18 Claromecó vs. Costa Sud.

Es importante recordar que la disputa del masculino es un todos contra todos y se define el ganador de la fecha siendo el que más partidos ganó. Hasta el momento el triunfador de los dos Prix B que se disputaron fue el CEF Nº153 de Dorrego.

En tanto, el Femenino B se divide en los grupos cancha 1 y 2.

En la 1 abren el grupo a las 14 Tres Arroyos Negro vs. CEF Nº4; a las 15 juegan Claromecó vs. CEF Nº4 y a las 16 cierran Claromecó vs. Tres Arroyos Negro.

Mientras en cancha 2, comienza la zona a las 14 con CEF Nº153 de Dorrego vs. Costa Sud; a las 15 CEF Nº153 vs. Tres Arroyos Rojo y culminan a las 16 Tres Arroyos Rojo vs. Costa Sud.

Jugados estos partidos empezarán a darse los cruces entre los grupos, los terceros se debatirán el quinto puesto a las 18 en cancha 3; los segundos de cada zona jugarán por el tercer puesto a las 17 en cancha 1 y la final entre los primeros por el oro del Prix será a las 18 en cancha 1.

La jornada pasada fue conquistada por el CEF Nº153 de Dorrego, pero el torneo lo lidera el CEF Nº4.

Es importante recordar que se determina el puntaje general según el orden en que finalizan en la fecha para dar un puntaje acumulativo, el 1° de la fecha suma 10 puntos, el 2° 8; el 3° 6, el 4° 4, el 5° 2 y el 6° 1.

Volver