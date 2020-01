Fin de semana deportivo a pleno en Claromecó: Enduro, Seven de Fútbol Playa y mucho más!

El Director de Deportes Municipal, Guillermo Orsili, destacó la gran cantidad de público que llega a nuestras playas este fin de semana, con motivo de realizarse el Enduro de Claromecó y el Seven de Fútbol Playa.

“Está todo listo para que el Enduro de Claromecó se posicione en el país en lo que respecta a esta disciplina. Esperemos hoy sumar más de 200 inscriptos en cuatriciclos y motos”, sostuvo esta mañana.

Orsili, además se refirió al Seven de Fútbol Playa y mencionó que ha generado mucha expectativa en los más chiquitos, “tenemos muchos inscriptos. Tienen 4 categorías de las cuales 3 son competitivas y estamos esperando que la gente disfrute de las propuestas”.



El funcionario consideró que todos los eventos deportivos a realizarse “tienen un impulso desde lo turístico importante. La gente del Enduro hace diez días que llegaron a practicar, se instalaron, consumen, se alojan. El Seven es otro público diferente y también suma”.

Agregó que hoy “en horas de la tarde el Parador La Barra se suma con el Sunset con el apoyo de municipio”.

Anticipó en cuanto a las propuestas que hoy habrá pruebas de clasificación por la tarde ya que a la mañana solo se concreta la inscripción para participar del Enduro y a las 10.30 horas der dará inicio al Seven, “sino no nos da el tiempo para desarrollar el torneo. Tratamos de brindar propuestas que la gente pueda disfrutar”, dijo.

Anticipó que por otro lado tanto en Reta como en Orense estarán disponibles las Zonas Recreativas Móviles con profesores a cargo”.

