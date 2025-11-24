Fin de semana largo: Milei dijo que es “el más exitoso de la historia”

24 noviembre, 2025 0

El presidente Javier Milei afirmó el domingo en un posteo en la red X que este fin de semana largo “es el más exitoso de la historia”. Según el mandatario, los primeros reportes muestran un fuerte incremento de arribos turísticos en comparación con años anteriores. “Confirmado. Este fin de semana largo del 20/11 es el más exitoso de su historia. Sólo en Mar del Plata los arribos totales provisorios muestran un 38% más que en 2024, un 50% más que en 2022 y un 25% más que en 2021. Récord absoluto…”, aseguró.

En paralelo, el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, difundió cifras que refuerzan la tendencia. En un posteo en el que aparece junto al intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, destacó que esa localidad y Cariló registraron niveles de ocupación del 94 y 98% respectivamente. “Playas y espacio colmados de gente”, señaló, y recordó que “en octubre organizamos un encuentro con más de 60 referentes del sector público, privado y académico para coordinar acciones de cara al fin de semana largo y temporada de verano, abordando temas clave como financiación, promoción y conectividad”.

Scioli afirmó que el desempeño turístico “confirma que Pinamar se consolida como uno de los destinos más elegidos y que se viene una excelente temporada de verano”, y sumó una lectura política: “Coincidimos en que el rumbo elegido por los argentinos en las últimas elecciones ha sido clave para generar un clima de previsibilidad, que hoy se refleja en el crecimiento del turismo y la actividad económica, con el liderazgo del Presidente @JMilei”.

Desde la cartera que encabeza Scioli, bajo el paraguas de la jefatura de Gabinete de Manuel Adorni, precisaron que los arribos totales del fin de semana largo del 20 de noviembre fueron 158.775 (cuatro días, datos provisorios), un 37,9% más que en el mismo fin de semana largo de 2024, que tuvo tres días. Según los registros históricos de arribos confeccionados desde 2010, se trata del mejor desempeño para un fin de semana largo de noviembre, superando los 133.691 arribos alcanzados en 2019. El peor registro de los últimos 15 años fue 2023, con 77.011 arribos.

La cartera turística detalló además que en Cataratas del Iguazú se contabilizaron 6.020 arribos el viernes, 7.700 el sábado y 5.871 este domingo. Milei replicó otros mensajes de Scioli en los que se mencionaba “ocupación en Tandil al 100 por ciento”. Durante las últimas jornadas, el funcionario se reunió con empresarios del sector en Mar del Plata, Tandil y Pinamar, los tres principales destinos bonaerenses.

El movimiento se replicó en distintas regiones del país. El Observatorio Argentino de Turismo informó que en la Ciudad de Buenos Aires se registraron 122.700 reservas y se espera una ocupación del 85%. En la provincia de Buenos Aires las reservas alcanzaron el 80% en Mar del Plata y Pinamar, cerca del 95% en Cariló y Mar de las Pampas, y se proyectaron plazas “colmadas” en Tandil y el Partido de la Costa. En Córdoba, las reservas oscilaron entre el 75 y el 80% en Carlos Paz, Villa General Belgrano, Alta Gracia y La Cumbrecita. En Cuyo, Mendoza superaría el 80%, San Juan promediaría el 65% y San Luis se mantendría entre el 70 y el 80% según cada destino.

En el Litoral, Iguazú volvió a ser el punto más alto con cerca del 90% de reservas, mientras que en el norte del país superaron el 70%, con un pico cercano al 90% en Termas de Río Hondo. En la Patagonia, los destinos más alejados de los centros emisores rondaron el 70%, con picos significativos en Bariloche y Tierra del Fuego.

El fin de semana largo también se vio acompañado por una serie de promociones y beneficios impulsados desde el sector público y privado. YPF ofreció descuentos de hasta $11.000 en carga de combustibles y hasta $7.000 en consumo de productos en estaciones de servicio para usuarios con la tarjeta “Ahorro en Full”. El Banco Nación financió en 12 cuotas sin interés compras en agencias, alojamientos y alquileres de autos, con descuentos adicionales de hasta 20%. Aerolíneas Argentinas brindó hasta 18 cuotas sin interés en vuelos nacionales y Trenes Argentinos aplicó un 10% en compras online y hasta 40% para jubilados. Las empresas de ómnibus nucleadas en Celadi ofrecieron pasajes desde $10.000 a $30.000 por tramo.

En cuanto al movimiento aéreo, señala Infobae, Aerolíneas Argentinas informó que transportó a 180.000 pasajeros, un 2% más que en el fin de semana comparable de 2024, con un factor de ocupación del 91%. El pico de actividad se dio entre la tarde del jueves y la mañana del viernes. Las rutas más demandadas fueron Bariloche, Ushuaia, El Calafate, Iguazú, Mendoza, Córdoba, Salta, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Tucumán, Trelew, El Calafate–Ushuaia, Mar del Plata, Bahía Blanca y Jujuy.

Las promociones también alcanzaron a hoteles, parques y atracciones. La Asociación de Hoteles de Turismo ofreció entre 10 y 35% de descuento en alojamiento, la Asociación Argentina de Parques y Atracciones hasta 30% en entradas, y Parques Nacionales implementó beneficios en Flexipass y pases anuales.

Fuentes: La Nueva e Infobae

Volver