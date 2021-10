Fin de semana XXL: Se movilizaron más de 4.250.00 turistas

La Cámara Argentina dela Mediana Empresa-CAME – en un informe distribuído a los medios de prensa, analizó la movilización de ciudadanos a los diferentes centros turísticos del país, con motivo del fin de semana del extra-largo.

Dice la CAME que “Durante todo el fin de semana largo se movilizaron más de 4.250.000 turistas y excursionistas a lo largo y ancho del país. Es el movimiento turístico para este fin de semana largo de octubre más importante de la última década”.

Con un gasto diario de $2.700 cada uno y una estadía media de 3,3 días, los turistas gastaron $14.701,5 millones en forma directa, 334,5% más que en 2019. Fuente: CAME.

“Nunca un octubre se había visto tanta gente viajando, lo que deja un panorama muy alentador de lo que podría ser el verano”, señala CAME.

Los 4.273.500 turistas y excursionistas que se movilizaron gastaron en forma directa $17.718,5 millones.

Provincias con ocupación plena:

-Neuquén-Mendoza-Entre Ríos-Salta-San Luis -Chubut-Catamarca-Corrientes-Misiones

Principales destinos:

-Bariloche 100% -Iguazú al 90%, -Mar del Plata al 80%-Villa Gesell 93% -Ushuaia 80%-Calafate 85%

Destinos por provincias:

Provincia de Bs As -Pinamar 100%-Cariló 95%-Miramar 90%-Necochea 86%-San Clemente 87%-San Pedro 100% -Tandil 92%

Ciudad de Buenos Aires -51% de ocupación. Se registró el porcentaje más alto de ocupación hotelera desde el 8 de diciembre del 2020 cuando se empezó a habilitar el turismo nacional. En el 2019, la ocupación hotelera de este mismo período fue del 70%.

Jujuy:-Quebrada 90%

Tucumán-Yerba Buena 90% -San Javier 90% -Tafí del Valle 92%-San Miguel de Tucumán 79%

Santiago del Estero: -Termas de Río Hondo 90%

Santa Fe -Santa Fe 90%–Rosario 95%

Chaco: -Resistencia 85%

Córdoba-Villa Carlos Paz 85%-Cosquín 85%-La Falda 85% -Córdoba Capital 66%-Santa Rosa de Calamuchita 96% -Villa General Belgrano 100%

San Juan-Valle Fértil 90%-Iglesia 90%-Jáchal 95%-Pocito 100%-Calingasta 100%

Río Negro-El Bolsón 98%-Las Grutas 80%

Santa Cruz-El Chaltén 92% -El Calafate 95%

Ranking de provincias y destinos:

Provincias:-Buenos Aires-Córdoba-Salta-Mendoza-Chubut-Río Negro-Jujuy-Misiones

Destinos:-Mar del Plata-Bariloche-Córdoba-Villa Carlos Paz-Salta-Mendoza-Ushuaia-Puerto Madryn-Partido de la Costa-Iguazú-Merlo-San Miguel de Tucumán-San Rafael-San Martín de los Andes

-La Quiaca-San Salvador de Jujuy-Villa Gesell.

Durante el fin de semana arribaron al Partido de La Costa más de 141 mil turistas. Esto significa 65% más de visitantes que en el mismo fin de semana largo de 2019, sin pandemia.

El programa PreViaje, del Ministerio de Turismo y Deportes, superó el millón de beneficiarios y beneficiarias en su segunda edición.

En sólo tres semanas, ya se ingresaron comprobantes por más de $17 mil millones, lo que representa un 70% más que el total de facturación en 2020.

El 50% corresponde a agencias de viajes, el 32,8% a alojamientos y el 14,3% a líneas aéreas. Además, más del 62% del valor de las facturas ingresadas se vincula con viajes en noviembre.

PreViaje PAMI El incentivo para afiliados y afiliadas, que les ofrece un 70% del reintegro de sus gastos, ya benefició a más de 75 mil personas mayores, inyectando más de $1000 millones al sector turístico.

Transporte

Retiro:-Micros larga distancia nacionales: Del jueves al sábado 1.913 servicios de micros de larga distancia nacionales.

Trenes larga distancia: Entre viernes y domingo, 9 servicios a 4 destinos turísticos (Chascomús/ Mar del Plata, Rosario/ San Pedro, Córdoba y Tucumán). En total, son unos 4.400 pasajeros.

Vuelos: El jueves 7 de octubre hubo 177 vuelos y el viernes 8, otros 194 vuelos de cabotaje entre todas las líneas que operan en el país. Sólo por Aerolíneas Argentinas, 54 mil personas compraron su ticket aéreo para distintos destinos nacionales con partidas previstas entre jueves y sábado.

