Finales Bonaerenses: Parte la delegación tresarroyense a Mar del Plata

12 octubre, 2025 0

Este lunes, desde el Palacio Municipal, parte rumbo a Mar del Plata la delegación con casi 200 deportistas de nuestra ciudad a disputar las competencias finales de los Torneos Bonaerenses.

Son varias disciplinas deportivas que estarán presentes, tanto en juveniles como en adultos para disputar esta 34º edición de estos juegos que se consolida como la competencia con el mayor encuentro deportivo y cultural del país que reúne más de 30.000 finalistas de toda la provincia .

El acto inaugural será a partir de las 14 hs en el playón de Las Toscas y luego de las respectivas acreditaciones comienza toda la actividad hasta el próximo sábado.

