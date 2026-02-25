(audio) Finaliza la inscripción para las 120 viviendas en Tres Arroyos con una gran demanda

25 febrero, 2026 6

La Secretaría de Desarrollo Social atraviesa los últimos días de un operativo masivo para la adjudicación de las 120 viviendas construidas por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Según confirmó el secretario del área a LU24, Martín Garate, el proceso recuperó su ritmo habitual tras una breve interrupción técnica en la plataforma provincial ocurrida días atrás. Con una afluencia que promedia las 100 familias diarias, el registro oficial cerrará definitivamente este viernes, fecha límite para que los interesados presenten su documentación en la sede de calle Domingo Vázquez 460.

Hasta el momento, más de 1.140 familias ya han completado el trámite presencial y las proyecciones oficiales estiman que el número final de aspirantes rondará los 1.500. La gestión municipal subrayó que su rol se limita estrictamente a la recepción de datos y asesoramiento, ya que la validación de requisitos y el sorteo final serán ejecutados de manera exclusiva por las autoridades provinciales. Esta metodología busca garantizar la transparencia en un contexto de alta sensibilidad social, donde la demanda habitacional supera ampliamente la oferta disponible de unidades ya finalizadas.

Para aquellos que no resulten beneficiados en el sorteo de estas casas ubicadas en el sector de las calles Güemes y Mar del Plata, el municipio ya trabaja en alternativas paliativas. Garate informó que se ha iniciado un expediente para asistir a 150 familias con mejoras habitacionales a través de la provisión de materiales de construcción. Los interesados en inscribirse en lo que resta de la semana deben concurrir con el DNI de todo el grupo familiar, partidas de nacimiento de los hijos y documentación que acredite matrimonio o concubinato, además de los certificados correspondientes para los cupos de personas con discapacidad y excombatientes de Malvinas.

Volver