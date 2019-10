Finalmente no habrá recambio de cubierta en la Escuela N° 54. Ahora ofrecerían colocar membrana

Esta mañana se dio a conocer que después de muchas idas y vueltas, lamentablemente se cayó la licitación de la obra de recambio de cubierta de la Escuela N° 54. Desde la cooperadora del establecimiento, aseguran que no está garantizado el 50 por ciento del presupuesto necesario y que la nueva propuesta consistiría en colocar membrana, que solo sería un paliativo a corto plazo.



Karen Martínez, una de las integrantes de la cooperadora del establecimiento educativo, relató lo acontecido esta mañana tras acercarse al Consejo Escolar de nuestra ciudad en busca de una respuesta sobre la cuestión: “Nos reunimos con autoridades del Consejo Escolar. Nos dijeron que no está garantizado básicamente el 50 por ciento restante de la obra. A principios de año nos dijeron en una reunión en la escuela, que la partida estaba autorizada por 2.780.000 pesos aproximadamente. Enviaron a licitación y hace un mes fue gente a ver la obra y cerraron dos oferentes y de ambos, ninguno pudo ganarla porque le faltaba un papel. Básicamente, lo que se entiende es que como no está garantizado ese 50 por ciento, solo hay 1.400.000 pesos para hacer una obra que al principio era de más de 6 millones de pesos. Hoy estamos hablando de un 25 por ciento de la obra. Es una tomada de pelo. Es una indignación total. Juegan con los chicos, con los docentes. Es más de lo mismo”, sostuvo.

Indicó además que los consejeros locales “dicen que están esperando un informe de Infraestructura Escolar y tendría que aprobar obra por 1.400.000 pesos para poner membrana. Lo cual es una solución para un corto tiempo”, consideró.

Por su parte, Daniel Burchkardt, también miembro de la comunidad educativa de la escuela mencionada, dijo a LU 24: “Sentimos que es una vergüenza. Primero dicen que técnicamente a los oferentes les faltaba un papel, que es la inscripción en el listado de proveedores de la provincia, cuando los proveedores llevan más de 20 años trabajando para el Consejo Escolar. Sentimos que es una tomada de pelo. Después nos dicen esto, que el 50 por ciento no estaría garantizado. Nosotros no tenemos un depósito; en las aulas donde está la principal problemática, están nuestros hijos. La nueva propuesta sería poner una membrana. El informe iba a estar para hoy, por eso vinimos hoy. Sentimos que es invertir plata, sin resultado definitivo. Nos vamos sin el informe, que no está. No sabemos si infraestructura local aceptará o no. Del encuentro participaron cuatro consejeros escolares”, remarcó.