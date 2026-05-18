Finalmente, tras idas y vueltas históricas, la ex-casa de los Hurtado se convirtió en baldío (video)

18 mayo, 2026 459

Luego de muchas idas y vueltas, finalmente en la tarde de este lunes, la histórica ex-casa de la Familia Hurtado en Claromecó se convirtió en un baldío.

Recordamos que ese predio, ubicado en un lugar privilegiado en valor inmobiliario 26 y Avenida Costanera, habría sido la primera edificación de la Villa Balnearia por lo que se buscaba su preservación histórica, por parte de referentes y entendidos en el tema.

La cuestión fue que los nuevos propietarios, días atrás habían iniciado la demolición del techo de la casona, situación que fue advertida e informada a la Comisión municipal que se ocupa de estos casos, y fueron intimados para paralizar el derribamiento, y así lo hicieron.

Lo cierto es que hoy, ya no quedan restos de ese edificio y se abre un gran dilema que tiene que ver con el Derecho Constitucional a la Propiedad Privada y las buenas intenciones de los gobiernos de preservar edificios históricos.

Por lo pronto se abre el debate público y privado del alcance de esta situación, si la demolición se realizó dentro de los marcos legales, si el predio se encontraba enmarcado como Patrimonio Histórico para ser preservado, y otras cuestiones más que se dirimirán en el ámbito que corresponda.

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