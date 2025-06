Financiamiento Educativo: “A las actas hay que cumplirlas, aunque no nos gusten”, dijo del Águila

La concejal Cecilia del Águila, integrante del bloque de Juntos por el Cambio, habló por LU 24 sobre la polémica desatada por la renovación de autoridades de la Comisión de Seguimiento y Articulación del Fondo de Financiamiento Educativo.

“Es una comisión importante creada a los fines del control de los fondos y articular”, explicó en primer término de visita en la radio.

A continuación, recordó que “en mayo del año pasado, se constituyó la nueva comisión y quedó como presidente Adolfo Olivera, vicepresidente Roxana Calvo y yo como secretaria”.

“En la primera acta firmada el 7 de ese mes, ante la falta de una ordenanza y reglamento interno, propusimos que las autoridades duren seis meses en sus cargos. Y cuando hicimos la primera reunión de este año pusimos a consideración renovarlas. No es una cuestión personal”, aclaró al tiempo que aseguró que “no nos molesta que el presidente sea afín al Departamento Ejecutivo”.

Asimismo, la referente de la Coalición Cívica, sostuvo que “nosotros trabajamos muy bien con cada persona sin importar su bandera política”. Luego, dejó en claro que “hay una persona que no respeta las actas y una institución que la avala, que es el DE: si esa acta no tiene validez, ¿el resto tampoco? Nosotros no nos manejamos así, hay que cumplirlas, aunque no nos gusten los resultados”, remarcó.

“Yo no pongo en duda las palabras de Facundo Elgart ni su visión, además él no es el actor que participa en la Comisión, pero yo quería contarle a la sociedad de qué estamos hablando”, subrayó.

Finalmente, Del Águila reconoció que “en 2024 nos hubiera encantado haber participado de las negociaciones para decidir la Presidencia y Secretaria del Concejo Deliberante, como así también los titulares de las comisiones permanentes y especiales que fueron acordadas entre Unión por la Patria y el Vecinalismo, nosotros quedamos afuera”.

