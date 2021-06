Financiamiento Educativo: Larriestra y Pissani atribuyeron carácter político a los planteos opositores

Se llevó a cabo hoy una nueva reunión de la Comisión de seguimiento del Fondo de Financiamiento Educativo, pospuesta del pasado 4 de junio. Según indicó la concejala vecinalista Victoria Larriestra, en el encuentro se brindó un amplio detalle acerca de las actividades que se llevan a cabo en distintas instituciones educativas con recursos del Fondo y se plantearon inquietudes, a su criterio con interés político.

“Estamos en un año electoral y algunos ya están haciendo política. Nosotros trabajamos y mostramos hechos, y el Fondo Educativo pasa por el Tribunal de Cuentas, así que si estuviera mal destinado nos objetarían, y sin embargo somos ejemplo de transparencia”, sostuvo la edil.

El subsecretario de Servicios Públicos, Roberto Pissani también coincidió en atribuir un carácter “muy político” a la Comisión y advirtió que “por supuesto no es vinculante”. Al tiempo que aseguró que “son muchos los fondos que vienen, y hay que aprovechar la línea directa entre el jefe de Gabinete y el director de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que a veces hasta altas horas de la noche gestionan para tener la posibilidad de tener obras como la Secundaria 9 del Barrio Obrero, abandonada por la gestión provincial anterior. Mi apertura es dialoguista, les iremos trayendo las cosas que van pidiendo, pero fundamentalmente somos sensibles a las obras que pide la Unidad Educativa de Gestión Distrital, que de las 10 obras que pidieron concretamos 9 aun en este contexto sanitario. No hay una escuela del distrito en la que no hayamos estado”.

“Están en su derecho a darle tinte político a lo que quieran, después la gente verá el 14 de septiembre y en el mes de noviembre si opta por el trabajo o por una pertenencia política inexplicable como la que hay en Tres Arroyos, que es un unibloque en contra del vecinalismo”, concluyó Pissani.

