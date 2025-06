Financiamiento Educativo: Para el concejal Elgart no fue un acto democrático.

Basados en la información que da cuenta que el Concejo Deliberante en la última Sesión Ordinaria no pudo lograr ratificar el Proyecto de Ordenanza que modifica la norma vigente, sobre la Comisión de Seguimiento y Articulación del Fondo de Financiamiento Educativo, el concejal Facundo Elgart dio detalles de lo ocurrido a través del aire de Lu24.

El edil comenzó explicando que “cuando hay que modificar una ordenanza, se vota y se necesita la mayoría simple, en este caso 9 concejales. A partir de allí se dá pase al Poder Ejecutivo. El intendente no está de acuerdo y la veta, vuelve al HCD y ahí se necesita el 2/3, o sea 12 concejales, hecho que ayer no se consiguió”.

Elgart continuó diciendo que “específicamente con esta ordenanza, se buscaba una modificación para saber cómo se iba a determinar las autoridades de la mesa de trabajo, que estaba a cargo del concejal Adolfo Olivera y nosotros el día 23 de abril, en un momento de un cuarto intermedio no enteramos, como bloque, que se modificaba esta ordenanza”. El concejal consultado agregó que “ni siquiera habíamos leído la modificación, por lo que no tuvimos la oportunidad de saber de qué se trataba, ante esto se votó directamente para desplazar a Olivera de la presidencia de esa mesa y darle ese beneficio a un consejero escolar, por lo que consideramos que se modificó esa ordenanza solo para beneficiar a esa persona”.

Elgart hizo mención que no fue un acto democrático y apuntó a los que “en un año electoral aprovechan a hacer cualquier cosa por una foto”. Sobre si influye en la normal disponibilidad de las partidas del fondo educativo, el concejal opinó que “no, y que incluso se anunciaron tres obras para diferentes instituciones educativas”.

Sobre el final, Facundo Elgart dijo que “en el día de ayer se ratificó esa modificación de la ordenanza que salió de forma desfavorable para la oposición, ratificando en el cargo de la presidencia a Adolfo Olivera”.

