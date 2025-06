Finocchio: “La Libertad Avanza tendría un 40% de intención de voto en Tres Arroyos”

30 junio, 2025 0

El referente y coordinador de La Libertad Avanza en el distrito, Alejandro Finocchio, en una extensa charla con LU 24, dijo que “de acuerdo con lo que nos informan desde Provincia, nos da un buen número, cercano al 40% en intención de voto en Tres Arroyos”.

Sobre cómo fue su incorporación al espacio político que lidera Javier Milei, Finocchio dijo que “yo estaba haciendo un proyecto de descentralización en Chillar, y en su momento hablamos con un concejal que había sido electo en Azul y me hicieron el contacto con la Sexta Sección Electoral: se contactaron conmigo Luis Baldassi y Franca Grippo que es la madre de la Sexta y a partir de ahí tuvimos dos o tres conversaciones y me dijeron “queremos que vos seas el armador de La Libertad Avanza en Tres Arroyos”.

“La gente piensa que somos una muy buena opción en Tres Arroyos”

“Cuando Patricia Bullrich se incorpora ahí empezamos a hacer el armado”, dijo Finocchio y agregó que “la gente quiere el cambio y llega por el convencimiento, vé que Javier representa el cambio, y adhirieron incluso antes de la inauguración del local, y nos dieron un espaldarazo importante, para ver cómo se puede colaborar, porque me interesa lo que está haciendo el gobierno nacional y piensan que somos una muy buena opción en Tres Arroyos”.

“Quieren ser parte de la locomotora”

Sobre quiénes podrían encabezar la lista de candidatos a concejales, manifestó que “hemos estado conversando más allá del primero y segundo puesto, enfocados a la gente que no ha estado nunca en política, que tiene el “bichito” y se le despierta las ganas de estar en política, y quieren ser también parte de la locomotora, ya han empezado las conversaciones y hoy tenemos la posibilidad de cambio y la tenemos que dar”.

Los contactos con otros sectores

“Carlos Ávila lo que ha hecho es acercarse, el pertenece a la línea de Santilli y Santilli y Ritondo están hablando con Sebastián Pareja, el presidente de La Libertad Avanza y ellos saben que tenemos medianamente armado el esquema, pero el arreglo será allá arriba; será una mezcla seguramente, pero se le dará a nivel local un protagonismo a la gente, pero hasta último momento no terminan las negociaciones; Yaya Rossi también tiene un pensamiento bastante libertario.

“Rocío Antinori -ex legisladora provincial por el PRO – está trabajando desde el primer momento desde que empezamos a hablar con la gente de Bullrich y no aspira a un cargo, pero participa mucho en el armado y suma la experiencia, le interesa trabajar”, dijo.

“Se van acercando hombres y mujeres que ven que Javier Milei y todo el equipo están haciendo las cosas bien”, sostuvo y respecto al caso de Argüello, quien fuera candidato a intendente, manifestó que “se fue a su casa”, y en el caso de Moller, “se fue al bloque de Unión, Renovación y Fe, que responde a Kikuchi y Vargas, que decían ser libertarios, pero votaron el otro día en favor de la reelección indefinida, tomaron su camino, pero no están dentro del armado de Javier Milei”.

“No se ha acercado ningún peronista, nos manejamos con la línea del PRO y algunos del radicalismo, hemos tenido conversación con algunos concejales pero hasta ahora no han dicho ni que sí ni que no, pero estamos abiertos a que se sumen a esta batalla cultural”, relató.

Milei vs. Kicillof

Sobre los dichos y agresiones de Milei al gobernador, dijo que “no nos preocupa, es su carácter y lo que hace es calentarse, y está enojado porque Kicillof cada vez que Milei hace un achique Kicillof amplía su planta”.

Su salida del Movimiento Vecinal

Me alejé del vecinalismo porque este proyecto es a nivel nacional y que se podía replicar en Tres Arroyos, buscando el cambio”, manifestó y dijo que “yo pagué mi parte del cambio que uno tiene que hacer en la vida” e hizo referencia a una larga charla con el exintendente Carlos Sánchez “que es una persona que enseña mucho, luego de 28 años en el gobierno”.

“El gobierno municipal genera dudas”

Sobre el actual gobierno municipal dijo que “hay falta de transparencia porque algunos concejales no pueden acceder al RAFAM, y hoy por hoy hay un dejo de desconfianza sobre cómo se manejan las cosas, porque no responden los informes, lo que genera dudas, ya que es necesaria la apertura del RAFAM para ver cómo va respondiendo el gobierno en lo que es la parte económica; semestralmente se va presentando el informe pero ya es tarde, los concejales tienen esa mirada crítica y cuando uno es transparente se demuestra con actos”.

El equipo

Finalmente, Finocchio aseguró que “detrás de mí la parte pesada de Argüello está trabajando con nosotros, y nobleza obliga fui a contactar gente cuando me designaron para hablar con ellos y hoy están dentro del grupo de trabajo; hemos armado comisiones para trabajar proyectos que se puedan replicar en Tres Arroyos”.

Volver