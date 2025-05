Finocchio: “Milei es capaz de llevarse todo por delante para lograr lo que quiere”

19 mayo, 2025 216

Alejandro Finocchio, referente y armador de La Libertad Avanza en Tres Arroyos, visitó LU 24, y manifestó que “para incorporarme a este espacio, lo que me sedujo fue ver a una persona que lo que dijo en campaña lo hizo y es capaz de llevarse todo por delante para lograr lo que quiere”.

“Uno se pone a pensar lo que pasó en 2023 cuando en la segunda vuelta se dio el repunte de la candidatura antes del ballotage y fueron los jóvenes quienes confiaron en Milei, y los padres también confiamos en ellos, que son la generación que viene y va a manejar el país en poco tiempo, son chicos de 17, 18 , 19 años para arriba”, dijo.

“Milei hace las cosas desde el convencimiento y cuando hay cambios es muy difícil, pero yo desde mi humilde lugar digo que la inflación le duele al laburante, a quienes no pueden reajustar, y siempre van perdiendo, y uno va pensando que hay que bajar la aplicación, todos dicen tener el remedio, pero nadie lo aplica”, explicó.

Sobre su llegada a LLA, Finocchio dijo que “yo trabaje 18 años acompañando mi trabajo y la gestión del Movimiento Vecinal, y me llamaron desde Chillar para retomar un viejo proyecto, yo tengo una reunión con un concejal de La Libertad Avanza en Azul y le dije “me interesaría meterme en LLA”, yo sabía que Argüello se alejó y un día me contactaron para que sea el armador, yo no conocía a nadie acá, y me llamaron Franca Grippo y Sebastián Pareja y me dicen que querían que fuera el referente y estuve reuniéndome con gente que venia trabajando desde antes y estamos rearmando el equipo con las puertas abiertas para ingresar a esta batalla cultural.

“Hemos conseguido un local en Rivadavia 240”, sostuvo y agregó, “el 1º de junio tomamos posesión, para atender todas las consultas y para que acerquen propuestas e inquietudes”.

“Vamos a presentar lista porque ya hace tiempo venimos conversando con un grupo de gente, pero queremos seguir sumando para poder replicar lo que se está haciendo a nivel nacional acá en el municipio”, relató.

Están trabajando con nosotros todos los que integran la línea de Patricia Bullrich; queremos plantear una línea de trabajo y darle lugar a gente que nunca participó”.

