Firma de importantes convenios para fortalecer la integración de los adultos mayores

21 agosto, 2025 0

El intendente Pablo Garate, junto al secretario de Desarrollo Social, Martín Garate, firmaron en el despacho municipal los convenios correspondientes al Programa Mayores Bonaerenses Activos, perteneciente a la Dirección Provincial de Políticas de Cuidados del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

A partir de esta gestión, se otorgarán 100 becas mensuales durante 17 meses, lo que representa una inversión total de $70 millones. Estos fondos podrán destinarse a alimentación, contratación de talleristas, mejoras de infraestructura y actividades comunitarias en los tres Centros de Jubilados de Tres Arroyos y Claromecó.

Con esta medida, las instituciones locales contarán con un respaldo económico concreto para seguir desarrollando actividades lúdicas, recreativas, formativas y culturales, promoviendo así la autonomía, la participación y la integración social de los adultos mayores.

Martín Garate expresó:

“Estamos muy contentos de firmar estos convenios que permiten facilitar recursos para una integración activa en la comunidad, que logre la mejor situación posible de los adultos mayores de Tres Arroyos.”.

Por su parte, el intendente Pablo Garate destacó que este logro forma parte de una política de cercanía y reconocimiento a quienes tanto aportaron al desarrollo del distrito:

“Nuestros adultos mayores merecen estar acompañados, con espacios de encuentro, actividades y la seguridad de que el Estado está presente. Estos convenios son una muestra clara de que seguimos gestionando para transformar la vida de nuestros vecinos”.

Volver