“Fiscales al borde del colapso”: en Tres Arroyos hay dos para cuatro Fiscalías

3 agosto, 2021 Leido: 151

En declaraciones radiales, el fiscal general Juan Pablo Fernández reclamó la cobertura de vacantes en Fiscalías del Departamento Judicial Bahía Blanca, del que forma parte Tres Arroyos, y aseguró que hay fiscales “al borde del colapso”. Cabe recordar que a nivel local, hay cuatro Fiscalías cubiertas sólo por dos agentes, Natalia Ramos y Gabriel Lopazzo. José Bianconi se jubiló en 2020, y desde octubre del mismo año se encuentra de licencia Carlos Facundo Lemble.

El doctor Fernández advirtió que “al día de hoy hay ocho vacantes de agentes fiscales y tenemos uno por licencia desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de 20 UFIS de mayores, 4 de menores, es prácticamente un tercio lo que falta”.

“Por un lado tenemos una cantidad importante de vacantes, y por el otro, que esto se viene prolongando desde hace mucho. Una cosa es subrogar una fiscalía por un tiempo acotado y otra es hacerlo por años”, sostuvo.

“Si Dios quiere hay dos nombramientos ya listos, que en cuando me autoricen los pongo a disposición del cargo de forma inmediata”, apuntó el jefe de fiscales de Bahía Blanca.

Consultado respecto de los motivos que causan este presente, sostuvo que “yo no sé qué dice la política, nosotros nos conocemos, somos todos vecinos. Todos se lamentan porque esta situación afecta a todos en mayor o menor medida, pero lo cierto es que muchas de estas cosas dependen de fuerzas mayores, de acuerdos de naturaleza política”.

“A veces pasa que, como la decisión final se toma en otras latitudes, no siempre se contemplan situaciones apremiantes de determinados lugares, y esto no ocurre solo en Bahía Blanca, es un problema de los distintos departamentos judiciales de la Provincia. Aquí se ha visto quizás un poco más agudizado. Si no hubieran salido estos dos nombramientos hubiéramos estado en una situación crítica para dar respuesta como corresponde”.

“Hay fiscales que están al borde del colapso y esto agravó más el problema. En el Departamento Fiscal tenemos unas 30 mil causas y todas tienen que ser atendidas, y con una cantidad de gente mínima, en un contexto de pandemia donde no todos pueden trabajar”, añadió, entrevistado por La Brújula.

