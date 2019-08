Fisher participará de la reunión con Kicillof: “La gente se animó a dar vuelta una página. En octubre la expresión será más contundente”

El Intendente de Laprida y candidato a Senador en 1° lugar por el Frente de Todos en la Sexta Sección Electoral, Alfredo Fisher, participará esta tarde de la reunión que el candidato a Gobernador Axel Kicillof, concretará con intendentes y candidatos del espacio que lidera en Avellaneda. En diálogo con LU 24 auguró “una expresión mayor” por parte de la gente en las elecciones de octubre.



Consideró que los resultados obtenidos por el Frente de Todos en las PASO lo sorprendieron por la gran diferencia lograda respecto al oficialismo en todo el país.

“A todos nos ha sorprendido también. Si bien teníamos la confianza en lo que podíamos leer caminando, ya que el sur bonaerense te decía en todos lados acerca de lo que era su percepción y como iba a ser su comportamiento electoral a la luz de lo económico. Lo que nos decían las encuestas y los medios de esa paridad, no se podía apreciar comparándolo con la gente, pero no se pudo pronosticar es una diferencia como lo que sucedió. Entendemos que la gente se animó a dar vuelta una página”, sostuvo.

Según manifestó Fisher: “Siento que aún habrá una expresión más contundente, a pronunciarse en octubre en el país y en la provincia. Creo que será más importante aún el apoyo”.

Aseveró que en muchos de los espacios que han sido de responsabilidad provincial, la Gobernadora María Eugenia Vidal se ha retirado y fundamentó: “Le ha dejado la atención de muchas de esas cosas con implicancia social, a los intendentes. Si no fuera por lo que ponen los intendentes para la seguridad de fondos que aportan los ciudadanos, los móviles en los municipios no podrían haberse movido después del 15 de febrero. Sin embargo, es uno de las aparentes fortalezas de la gobernadora. Es una construcción mediática. Hemos puesto mucho dinero en pagar cuestiones publicitarias, para que pareciera que teníamos cuestiones de gobierno que no teníamos”.

En cuanto a lo agropecuario, destacó que “tampoco estos sectores pese a tener a partir de la macroeconomía medidas convenientes, no todos se benefician con esas políticas, mucha gente queda afuera en materia de empleabilidad y está muy resentido en este sentido”.

En cuanto a la candidata a intendenta en Tres Arroyos, auguró que “Mercedes Moreno ha quedado a 8 puntos y yo tengo muchas expectativas. Noto en ella una voluntad de cambio y noto la sensación de necesidad de cambiar. También es un ciclo agotado, a partir también de esto de que la gente se quedó con ganas de dar vuelta la página, para que se encolumne y se alineen el país, la provincia y el municipio”.

Como senador, Fisher anticipó que trabajará en términos integrales y municipalistas. “La provincia es grande y basta y muy disímil en los distintos lugares donde te pares y la forma más eficiente, es poner la administración más cerca de la gente. Las intendencias son las administraciones más cercanas y trataré de colaborar en eso con Kicillof. Creo que seré muy útil al sur bonaerense”, sostuvo.