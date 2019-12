Fisher y el Presupuesto provincial: “Socios de alcurnia de la Sociedad Rural se van a ver afectados”

29 diciembre, 2019 Leido: 170

Luego que se cayera la sesión en el Senado bonaerense para aprobar las medidas impositivas dentro del Presupuesto para el año 2020, propuestas por el Gobernador Axel Kicillof, sesión que pasó a un cuarto intermedio hasta el 7 de enero, LU 24 entrevistó al senador Alfredo Fisher, quien analizó la cuestión y también habló sobre el frente interno de la oposición y el oficialismo.

“El aumento en el inmobiliario aumenta un 15% cuando la inflación 2019 fue de un 55%”, dijo el legislador, refiriéndose además al manejo mediático que tuvo el tema, definió al diario Clarín como “nuestro adversario”, y dijo que la bancada opositora, que finalmente no dio quórum para el tratamiento de la ley de Presupuesto “tenía que esperar que llegara el avión a París” en referencia al viaje que la ex gobernadora realizó ese día a la ciudad europea.

“Parecía que había voluntad de parte de la oposición acompañar al oficialismo en un pliego normativo que en si en términos absolutos contra la boleta del inmobiliario plantea un aumento pero en términos relativos a la capacidad de gestión que le otorga a la Provincia, relacionado con la inflación, hay una intención del gobernador de cambiar el impuesto y quitarle peso a los impuestos como los ingresos brutos provinciales en cambio sí a los que son patrimoniales, pero tampoco aumentan en relación a la inflación 2019”, expresó.

“Cuando vamos más en profundidad, en relación en proporción a lo que se pagó este año a muchísimos les va a bajar el costo; hay muchos que pagaran un incremento del 15% contra la inflación del 55% de este año”, agregó.

“En términos de lo que es la cuestión discursiva que se expresa en términos públicos, no se sabe si es por los cargos políticos, si hay internas en cambiemos o embarrarle la cancha al gobernador que saco el 52% de los votos y que tiene que arreglar el desastre y desbarajuste que dejaron”, manifestó.

Fisher explicó que “el inmobiliario rural afecta a 200 productores de las clases más poderosas de Argentina, y cuando hablamos de aquellas propiedades de carácter urbano, un 86% pagaran menos de 3500 pesos en el año, aun aquellas alcanzadas por el 75%”.

“A veces cuando se mira lo que dicen las normas y se los compara con los valores de mercado, se ve que está desfasado el valor por el cual se hace la carga impositiva. Yo digo que la gran mayoría de los contribuyentes de la Provincia, si comparamos una foto del 2019 y sacamos otra de 2020 van a tener una carga mucho menor”, dijo.

“En relación a lo que era la inflación y lo que planteaba la Provincia en 2017, eso fue un aumento de impuestos, y esto que estamos haciendo nosotros no lo es. Creo que el panorama político de la oposición es por una parte que Vidal quiere mantener un liderazgo y otros dirigentes que no quieren que sea así; también está Emilio Monzó en medio, por lo que creo que parte de la negociación que se hace con el oficialismo va en ese sentido, y eso genera los enfrentamientos. Se hace difícil para los negociadores del oficialismo tanto en Senado como en Diputados, porque había que esperar que llegara el avión a París o al ex Jefe de Gabinete que estaba de vacaciones en el norte”, relató.

“Afecta la capacidad de decisión de un gobierno que viene a arreglar los problemas graves que dejaron, con la ejecución de las herramientas para ello; Kicillof debe enfrentar una deuda realmente cuantiosa; nosotros en cambio dejamos una provincia desendeudada, algunos dicen que Scioli no se endeudó porque Cristina lo le enviaba fondos, sobre todo en los medios, pero lo que importa es que los bonaerenses teníamos una deuda bajísima y hoy estamos ante un desajuste económico y energético, y es imposible de arreglar si no se cuentan con los instrumentos de una nueva ley”, agregó.

“Kicillof, cuando tenga que comprar gasas vacunas o pavimentos o chapas para alguna escuela o pagar la energía de los hospitales tendrá una cuenta que estará afectada con una inflación del 55% y lo que planteamos es que la ley nueva no alcance a esa suma. Por ejemplo, no se tocan los automotores, los impuestos a los sellos ni los que agravan a la actividad económica”, sostuvo.

“El 75% es un tope máximo para quienes tienen mayor poder adquisitivo, la gran mayoría de productores pagaran mucho menos que el año pasado, en mi distrito las tasas viales tienen una carga mucho más fuerte que la carga inmobiliaria de cada una de las producciones agropecuarias y eso no se toca para la mayoría de los productores,. Por supuesto que algunos socios de alcurnia de la Sociedad Rural Argentina se van a ver afectados, y lo que va a aumentar son unos doce puntos del inmobiliario, esto es mucho más que una excusa”, graficó el Senador.

El frente interno del oficialismo

“Muchos de los que hoy convivimos en el Frente de Todos estábamos en posiciones antagónicas y algunos legisladores estábamos parados en situaciones distintas. Yo me pare al igual que Cuto Moreno como opositor frente a las leyes de Vidal, y ahora convivo en el ámbito del Senado con el sector que aprobó esas leyes: también hay gente del Frente Renovador; son peronistas que vienen de distintos sectores del pasado, pero estamos haciendo un esfuerzo para acercarnos al objetivo de donde vamos, con ese verdadero el crisol que es el Frente, para sortear este tema que tenemos los bonaerenses como consecuencias de políticas muy muy erradas”, sostuvo.

“Kicillof dejó sin efecto el aumento el 25% en la energía que aprobó Vidal, que pagaríamos en enero, y cuando una carga impositiva afecta a todos por igual es significativo. Sabemos que si se aumentan tasas en un 2000 % como sucedió le sacamos el dinero a la gente, a los jubilados que aportan un 40 por ciento de su jubilación para poder pagar y la sufren de una manera, en tanto quienes tienen un mayor poder adquisitivo no la sufren de la misma manera. Estas cargas son igualitarias y le descargan mucho más a los que menos tienen, le sacan peso a los de abajo y les pone peso a los de arriba pero muy poco”, expresó.

“Clarín es nuestro adversario”

Fisher, respecto al manejo mediático que tuvieron las medidas anunciadas por parte de Kicillof, sostuvo que “muchos medios periodísticos le han dado mucha manija al tema; nosotros ya nos enfrentamos a Clarín, y lo tenemos como nuestro adversario, y entiendo que dentro de la oposición hay sectores del radicalismo que más que socios, ya son cautivos de esta presión”.

“Esperemos que esta situación de tensión vaya aflojando, y son ustedes quienes intermedian en los ciudadanos, el puente son los medios, con la capacidad para que escuchen todos y se posicionen, y si no hay mediación ante la realidad, si no hay intencionalidad, o una búsqueda de una renta esto tiene gran posibilidad de éxito, por lo que felicito a Radio Tres Arroyos por esta siempre en la información”, dijo.

“Es el camino correcto”

Finalmente, el senador lapridense expresó: “que podamos enfrentar con confianza y optimismo este año, que será duro para los argentinos y los bonaerenses, pero estoy convencido que las decisiones se toman para ayudar a las mayorías. Podrá existir algún error pero es el camino correcto”.

Volver