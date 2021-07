Fjellerup: “Tengo un año más de contrato con San Lorenzo, si sale antes la ciudadanía, es posible que me vaya al Mallorca”

El hijo pródigo de nuestro básquet, Máximo Fjellerup, estuvo de visita en nuestra ciudad y aprovechó a entrenar en Costa Sud con Damián “Tota” Beitía y Juanse Menna. LU24 habló con él: “Fue un año raro por la pandemia que nos cambió un poco a todos, sobre la marcha, con la Liga que arrancó y se hizo una burbuja, jugábamos todos los partidos en Obras y logramos llegar a la final que fue durísima. La ganamos en cinco partidos y San Lorenzo llegaba en su mejor momento”, expresó.



“Habíamos arrancado con tres extranjeros y después se fueron y llegaron los chicos de México, fuimos mejorando, logrando la mejor versión, sabíamos que Quimsa llegaba con muy buen nivel, se conocían más y jugaron juntos todo el campeonato. Lo nuestro fue garra, empuje, tratar de ensuciar el juego y nos salió bien, pudimos ganar el último partido y lograr el Pentacampeonato”, agregó Maxi.

Consideró que “la liga fue rara, con jugadores con Covid, los técnicos no sabían quién iba a jugar, pero se pudo disputar aunque el tema económico se complicaba, no se ganaba plata de entradas, se jugaba sin gente. Al final se cerró bien, salió todo bien y fue todo redondo, se pudo jugar”.

Máximo también habló de la Selección Argentina, tras formar parte de la preparación del equipo en Las Vegas. “Siempre es lindo poder ser parte de la Selección y del grupo. Entrenar, jugar, estar día a día, aprender, muy contento por haber estado, obvio que tenía ganas de estar en los Juegos Olímpicos pero es parte del proceso, puede pasar. El técnico quiere tener un pívot más, un perimetral más. Si te llaman, estar y si no salir de ahí, tomarte unos días y después entrenar para lograr la mejor forma, siempre preparado para lo que se venga”.

“El jugador que más me impactó fue Campazzo no solo por lo que hace en la cancha sino también fuera de ella, cuidando el día a día, comportarse, hay que tomar su ejemplo de alto nivel, de NBA”, destacó.

Por otra parte, contó que en la ciudad entrena “con la “Tota” Beitía y Juanse Menna, 10 puntos. Con Fermín Thygesen también, que está en Viedma para la despedida de un compañero. Siempre disfrutando con los chicos”.

Fjellerup también se refirió a su posible pase al Mallorca de España: “Todavía nada concreto, estoy con el tema de los papeles, me concentro en eso, no cerré nada. Depende cuando tenga la ciudadanía. Tengo un año más de contrato con San Lorenzo, si sale antes, es posible que me vaya.”

Sobre su estadía en Tres Arroyos, comentó que “siempre vuelvo a ver la familia, por la burbuja no pude verlos, Mi papá se las rebusca para ir a verme y viaja. Más que todo venir a ver a mis amigos, a mis abuelos, no tengo muchos amigos, son pocos, pero los que tengo estuvieron en las buenas y en las malas, eso vale por diez mil”.

“Es lindo entrenar acá con la “Tota”, él me llamó en la pandemia y me vine del campo, me dijo si necesitaba una mano para practicar, tiene buena onda, autoestima, sabe mucho, todos los días tiene algo nuevo. Tengo muchos sueños que cumplir pero por ahora quiero ir a jugar afuera y mejorar de nivel, competir, poder dar el salto, chocar contra una pared y poder levantarme”, finalizó.

