Fjellerup y Thygesen, otra vez disfrutando a la par: “jugar juntos es un placer” (video)

Se criaron jugando al básquet juntos en nuestra ciudad, crecieron y hoy están atravesando un gran presente en la Liga Nacional de básquet, ni más ni menos que vistiendo la camiseta de San Lorenzo. Máximo Fjellerup y Fermín Thygesen volvieron a jugar juntos en Bahía Blanca, esta vez defendiendo otros colores pero con la misma pasión.

En el Dow Center, un lugar de primer nivel con instalaciones de lujo, San Lorenzo derrotó a Bahía Basket por 109 a 85 por la sexta fecha del Grupo D del Súper 20 Banco Comafi. Fjellerup y Thygesen aportaron 4 puntos cada uno teniendo ambos un importante papel. Quedó marcada en la retina de los espectadores una jugada que fue puramente trearroyense, con Maxi bajando un rebote defensivo y asistiendo de contra golpe a su amigo Fermín que definió en bandeja por la calle derecha.

Una vez finalizado el partido, tanto Máximo como Fermín, se tomaron unos minutos para hablar en exclusiva con LU 24. Fjellerup, en primer término, dijo estar "muy contento por la victoria, también por volver a casa y reencontrarme con los chicos después de tanto tiempo y tantos entrenamientos, es algo muy lindo. Disfrute mucho jugar en el Dow Center, donde ya estuve entrenando pero es la primera vez que me toca jugar".

Siempre juntos.

"Es una muy buena victoria, después de haberle ganado a Peñarol en la última jugada en el partido anterior. Sabemos que todos los equipos contra nosotros dan un plus extra de energía y concentración y eso nos ayuda a nosotros a jugar al 100%, con energía y mentalidad", sostuvo.

Fjellerup habló de lo que siente al compartir cancha con Fermín, explicando que "siempre es un placer jugar con él, compartimos muchas cosas de chiquitos y ahora poder disfrutar este camino juntos se disfruta el doble, estoy también contento por él porque es un paso muy grande que tenía que dar".

Para Máximo, el año a nivel selección fue algo espectacular, obteniendo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos y colgándose la medalla de plata en el Mundial de China 2019. El tresarroyense manifestó que "fueron dos meses con gira y concentración y lo disfrutamos mucho, el estar todos juntos. Fueron dos meses de mucho viaje y entrenamiento, nos llevamos la medalla de los Juegos Panamericanos y también del Mundial, para coronar esos dos meses que fueron muy duros y costó".

A nivel personal, Fjellerup indicó que "sabía que era el más joven y me iba a costar tener minutos, acepté tener un rol defensivo, más que nada sabía que si entraba a marcar iba a tener minutos, así que estoy contento por eso".

También el ex Argentino y Bahía Basket, habló de lo que fue la gira por Estados Unidos, donde su equipo enfrento a Cleveland Cavaliers, "para el club San Lorenzo fue un paso muy grande de volver a competir con un equipo de NBA, para nosotros también nos sirve para ver donde estábamos y siempre es un placer jugar con este tipo de jugadores".

"Jugar con Maxi es un placer"

Thygesen llegó hace poco tiempo a San Lorenzo, tiene que ganarse los minutos en cancha porque delante de él hay dos grandes jugadores como el "Penca" Aguirre o José Vildoza, pero Fermín se tiene fé y demuestra en la cancha que está para jugar: "estoy contento por el equipo que ganó y también estoy contento por reencontrarme con mis ex compañeros. Estar acá en el Dow Center me pone muy feliz. Pudo venir toda mi familia y estoy muy contento por eso, vinieron todos", dijo una vez finalizado el partido ante Bahía Basket.

El volver a jugar con su amigo de la infancia también es algo que el joven siempre destaca y demuestra su felicidad de estar otra vez compartiendo camiseta con Fjellerup: "jugar con Maxi es un placer, nos conocemos mucho y se disfruta", explicó Fermín.

"Al estar en un equipo en el que quizá no tengo tantos minutos tengo que aprovechar cada oportunidad que me dan y demostrar que estoy para jugar, que estoy todo el tiempo pendiente para poder entrar a la cancha", sostuvo, al tiempo que agregó que "quiero aprovechar cada oportunidad, cada vez que esté en la cancha dar lo mejor para poder jugar y en la Liga de Desarrollo tomar un poco el rol de lider y comandar el equipo, intentar tomar decisiones constantemente que me va a dar confianza cunado me toque jugar en el equipo de Liga Nacional".

Fermín también tuvo acción en Estados Unidos cuando San Lorenzo enfrentó a Cleveland, y definió esa experiencia como "una locura, están a años luz de nosotros, la NBA se mueve a otro nivel, fue una experiencia única, jugar en esa cancha, a otro nivel y con esos jugadores la verdad se disfrutó mucho".

Máximo y Fermín son dos chicos de Tres Arroyos que siguen escribiendo su historia paso a paso, jugando al básquet y compartiendo una amistad que se transmite en la cancha.