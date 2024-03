Flamea la bandera checoslovaca en el Frigorífico Anselmo (video)

29 febrero, 2024

No es mucho lo que se sabe sobre la presencia de un inversor checoslovaco en el Frigorífico Anselmo SA.

Lo que es visible es que la bandera de aquel país flamea a lo alto del edificio de Primera Junta y Constituyentes, donde supo ocupar ese mismo lugar una enseña de Alemania.

A qué responde?

Desde hace algunos años se habló que el principal inversor en esa industria alimenticia histórica de Tres Arroyos luego de la era Ambrosius, fue un alemán que trajo plata, puso riesgo, pagó algunas deudas y reflotó la fuente de trabajo.

Con buena relación con el personal a través del gremio, saldándole deudas salariales hasta que quedaron al día y ahí empezó otra historia.

Tuvieron momentos de altísima producción, algunos bajones, inclusive con la venta minorista suspendida, pero después hubo una situación de flotación hasta el presente.

Cambiaron ejecutivos, primeras y segundas líneas de conducción, compradores de hacienda, negociadores con los productores etc.

Nunca perdieron la buena relación con el gremio de la carne que en todo momento defendió a los trabajadores, inclusive con algunos pasajes tensos con la patronal.

Ahora cambió la bandera y con ello la conducción.

Al parecer el checo “habría estado siempre” empujando desde afuera, con el alemán que habría sido su persona de confianza a tal punto que lo representaba en el directorio y las decisiones.

Hoy el Frigorífico Anselmo está trabajando a media máquina. Procesan mucho ovino, tal vez para exportación. Se faena bovino y cerdo no en mucha cantidad.

No obstante se han reparado cámaras de frío y se compraron nuevas.

Están “afilados” para lo que venga en materia de producción. Al personal se le reasignaron tareas, como por ejemplo en las últimas semanas le dieron un toque estético a la parte exterior y los observadores hablan también de la sustitución de colores en la imagen y el clásico isotipo constituido con una letra “A” mayúscula de color negro sobre fondo blanco.

Oficialmente no se sabe mucho. Casi nada. Pero algunas fuentes mencionan que “hay onda” y se mantiene intacta la esperanza de estar mejor. Cobrar los haberes en tiempo y forma, es un factor fundamental, dejaron trascender.

Volver