Flor Galiano, la exitosa DJ que venció prejuicios para ser docente de Educación Especial

18 marzo, 2024

La joven tresarroyense Flor Galiano continúa con su ascendente carrera como DJ. Simultáneamente estudió y se recibió de docente de Educación Especial. El camino no fue para nada sencillo, pero su pasión por lo que hace derrumbó todo tipo de prejuicios.

“Arranqué hace seis años, la verdad es que han sido bastante movidos porque nunca imaginé llegar a todo lo que logré”, contó de visita en LU 24. En ese sentido, comentó que recorrió una gran cantidad de ciudades de diferentes provincias e incluso se presentó en el exterior del país.

“En su momento era muy cercana a Cristian Cuello, operador de LU 24, lo veía con sus equipos, me llamaba muchísimo la atención y yo quería aprender. Al principio, me enseñaron con la computadora sola para que aprendiera el manejo de los programas”, recordó.

“Con unos ahorros de un viaje que no hice pude comprarme el primer controlador y, de a poco, fui aprendiendo”, agregó.

En esa época, “trabajaba de barman en Classico, cuando pedía permiso me dejaban pasar música y Cris me cedía un ratito de su noche para pasar unos temas”.

Su tenacidad y ganas de incorporar conocimientos la llevaron a enviarle un mensaje a Torto, otro reconocido DJ de la ciudad: “Quería ver si me podía enseñar, le quería pagar como si fuera una hora de particular; me dijo que no se dedicaba a eso y nunca le había pasado que le preguntaran. Él estaba con La Playita del Medio de Claromecó, me invitó al evento “Más mate menos alcohol” que se hizo en la plaza en la Primavera de 2018 y después al boliche. Ahí arranqué y no paré”.

“Nada me detiene para lograr lo que me propongo”

Paralelamente al crecimiento como DJ, Flor se recibió de maestra de Educación Especial. Obtener el título no fue nada fácil y significó un auténtico desafío. “No quería dejar ninguna de las dos cosas y hubo un montón de trabas: docentes me llegaron a decir que por trabajar en la noche no podía ser maestra. Empezaron a reprobarme y me tuve que ir de Tres Arroyos para poder terminar la carrera”, reveló. Desde el año pasado, ejerce con acompañamientos terapéuticos. “Cuando me propongo algo, no tengo techo y nada me detiene para poder lograrlo”, aseguró.

La positiva experiencia en la Fiesta del Trigo

Recientemente estuvo en el Patio Cervecero de la Fiesta Provincial del Trigo. “Fue muy lindo, no me esperaba ese recibimiento de la gente”, afirmó.

La acompaña el filmmaker Francisco Caroselli, quien produce el material para las redes sociales, donde la encuentran como DJ Flor Galiano.

Finalmente, aclaró que no se dedica a eventos sociales e informó que su próxima presentación será el 6 de abril en Punta Alta.

Sin dudas, una inspiradora historia de superación que reafirma que los sueños se cumplen.

