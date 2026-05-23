Flora Álvarez Pereyra y el Patrimonio Cultural: “El pasado también es parte del futuro, sin historia no habrá conciencia” (audio)

23 mayo, 2026 165

La abogada Flora Álvarez Pereyra se refirió a las medidas jurídicas que se deben implementar para preservar el Patrimonio Cultural del Partido como sucedido con Casa Hurtado.

En primer lugar, mencionó “las Comisiones de Patrimonio Histórico cumplen su función al identificar, emitir y elaborar informes sobre cada edifico o bien considerado un patrimonio”.

Por otro lado, “Jurídicamente dichas Comisiones no tienen el poder para impedir que destruyan un edifico histórico, eso sucedió con Casa Hurtado, ya que pese al esfuerzo de la Comisión ese inmueble dejo de existir”.

“Para impedir que suceda nuevamente, debemos sacar una medida cautelar o Judicial evitando demoler otro bien Cultural del Partido, no solo reconociendo su valor histórico impediremos que desaparezca, también debemos protegerlo jurídicamente mediante la Ley Nacional 12.665”.

“El Articulo 17 de la constitución Nacional Argentina, también ampara y protege la Propiedad Privada, con esto solo su propietario puede actuar sobre el inmueble”, detalló.

“Para defender legalmente el Patrimonio, debemos usar un derecho administrativo, declarar ese bien como Histórico, elaborando un nuevo relevamiento que permita reconocer el valor de ese inmueble, mientras no exista una protección jurídicamente serán vulnerables”, explicó.

“El pasado también es parte del futuro, sin historia no habrá conciencia ni cuidado para las futuras generaciones, dichos edificios demuestran el esfuerzo de quienes lucharon para darnos una identidad, no solo para Tres Arroyos sino también en Argentina”, finalizó.

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