“Florecerán Pañuelos”, Acto por el Día de la Memoria en la Secundaria Agraria 1

22 marzo, 2026 0

Con la participación de alumnos, familias y personal docente se realizó el acto conmemorativo por el Dia de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la Escuela de Educción Secundaria Agraria 1, en la Escuela Primaria 18 en la que momentáneamente funciona, en turno mañana.

La inspectora jefa distrital Angélica Galván acompañó el acto, realizado bajo el lema “Florecerán pañuelos” donde se reflexionó y se trabajó la muestra fotográfica “Ausencias” y se realizó la intervención de pañuelos con los cuales se construyó un mural en el marco del lema de Abuelas, Florecerán pañuelos.

Galván posteriormente dialogó con estudiantes, familias y personal acerca de las gestiones que se realizan ante la situación de emergencia por falta de transporte escolar de la Secundaria, para llevar a los alumnos hacia la sede ubicada entre Copetonas y Cascallares.

Los estudiantes manifestaron la necesidad de contar con sus propios espacios, entornos formativos para el desarrollo de sus aprendizajes en la educación agraria.

También en diálogo con las familias y docentes se socializaron gestiones realizadas a nivel distrital y los proyectos desde la institución vinculados a residencia, y desarrollos productivos de cultivos alternativos a futuro.

Volver