Florencia Echegoyen: “las ordenanzas deben crearse en base a las necesidades”

14 julio, 2023

Florencia Echegoyen, sexta precandidata a concejal por Compromiso Vecinal dialogó este viernes con LU 24 y contó sobre su llegada a la política, como así también su idea de cara a las elecciones PASO del mes de agosto.

En este sentido y sobre su llamado, explicó: “fue una propuesta nueva, a mi me llamó Claudia y le dije que sí en el mismo momento. Es algo que me motiva muchísimo y estoy muy contenta de compartir este espacio político con este grupo de personas en la lista.” Y agregó: “siempre tuve la idea de incursionar en la política. Por ahí no pensaba ahora, porque cuando uno proyecta no encuentra el momento o piensa que más adelante. Creo que en el destino y las oportunidades y la realidad es que no lo dudé, porque me gusta hacer cosas nuevas todo el tiempo y también estar con la gente.”

Por otro lado, y acerca del aporte que puede dar su profesión, detalló: “soy abogada de familia y de niños y adolescentes. Sabía de la trayectoria de Claudia y estoy sorprendida porque es una excelente mujer. Puedo aportar mi conocimiento y llegada a las personas, creo que sería importante escuchar a la gente sus necesidades y que las ordenanzas se creen en función a esto concretamente. Es la oportunidad para hacer un poco más”

Y sobre que el próximo intendente sea mujer, algo que podría ser único en la historia en caso de ganar las elecciones, concluyó: “es algo que me motiva, estamos haciendo historia. Para mí es muy importante y hay que tener confianza. Veo bien a la ciudad y creo que estamos creciendo, pero hay que seguir con esta línea.”

Volver