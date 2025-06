Florencia Fosque: “Hay que visibilizar lo que realmente sucede en el Garrahan”

La médica pediatra Florencia Fosque ( MP 3290 MN 137260) se refirió en contacto con LU 24 a la situación por la que atraviesa el Hospital Garrahan, en el que realizó su residencia.

“Estoy en contacto permanente, es muy triste lo que está pasando con el Garrahan; yo transité cuatro años esos pasillos, y para que la gente tenga una idea hay grupos de trabajo específicos que se atienden a pacientes con o sin obra social”, dijo.

“Debemos como sociedad tomar conciencia por lo que está pasando el Hospital, necesitamos apoyo real, que se visibilice en las redes; siempre estuvimos en crisis, pero ahora puntualmente lo que está reclamando la gente, es defender la profesión de médico pediatra residente, que gana por debajo del límite de la pobreza”, manifestó.

“Esto es algo que nos compromete a todos, no hay que esperar a tener algún hijo o nieto para llevarlo al Garrahan: el médico acompaña los tratamientos hasta el final, y cuando debí hacer traslados, inmediatamente se realizaron, por lo que no esperemos a necesitar a alguno de nosotros, es algo pendiente para toda la Argentina”, explicó.

“El trabajo que se ha logrado es importante, y ojalá se puedan generar nuevos Garrahan en el país, pero ahora tenemos este Garrahan, y se escuchan discursos que no son reales, es un hospital muy grande, con muchas disciplinas, como los oncólogos, con equipos divididos de acuerdo con las patologías que se presenten, pero hay que visibilizar la problemática actual”, sostuvo.

